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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Безопасно ли ехать на шашлык на белгородские базы с беседками?

«У нас есть погреб»: какую безопасность гарантируют белгородские базы с беседками

11 апреля 2024, 14:46
Фото: 1MI

Безопасно ли ехать на шашлык на белгородские базы с беседками?

Тёплая погода порадовала регион. Уже хочется собраться с друзьями или родственниками на природу и с шашлыком. Журналисты Бел.Ру узнали, какие меры предприняли базы отдыха, чтобы обеспечить безопасность посетителей в случае ракетной опасности.

Апрель будет очень тёплым. И в такую погоду больше всего хочется отправиться в лес или на пляж с мангалом, маринованным мясом и хорошей компанией. Что делают владельцы баз отдыха в Белгороде и Белгородском районе, чтобы защитить клиентов в случае ракетной опасности? Журналисты Бел.Ру связались с четырьмя базами отдыха, где можно снять беседку с мангалом.

«Зелёная поляна» находится в пределах Белгорода, там предлагают в аренду беседки, веранды и домики. На вопрос про безопасность и наличие укрытия, нам ответили, что как укрытие на турбазе можно использовать погреб.

«У нас есть погреб, официально бомбоубежища нет», — объяснила администратор «Зелёной поляны».

В «Пикник Парке» представитель компании сообщил, что укрытие есть, но на центральном входе в парк. А сами беседки расположены в лесу.

В пляжном комплексе «Островок» в селе Нижний Ольшанец нам сообщили, что часть арендных домиков не функционируют из-за оперативной обстановки. Снять можно только беседку в местах, где рядом оборудованы землянки.

У парк-отеля «Альпика» в Дубовом не работают оба номера телефона. На сайте и в соцсетях «Альпики» информации о закрытии или приостановке работы нет. В последних, вообще, последняя публикация была в 2021 году. Однако на сайте заявку на бронирование беседки оставить удалось. Правда, по ней никто не перезвонил. Не смогли мы дозвониться и ещё до нескольких баз в южной части Белгорода и Белгородского района.

Очевидно, что гарантировать безопасность в случае обстрела невозможно. Насколько имеющиеся на базах укрытия и другие помещения обеспечат сохранение здоровья, решать придётся белгородцам.

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#Алёна Мальцева#Белгородский район#Шашлык#Белгород#Укрытие#Оперативная обстановка#Ракетная опасность#Базы отдыха
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