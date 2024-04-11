«У нас есть погреб»: какую безопасность гарантируют белгородские базы с беседками

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Апрель будет очень тёплым. И в такую погоду больше всего хочется отправиться в лес или на пляж с мангалом, маринованным мясом и хорошей компанией. Что делают владельцы баз отдыха в Белгороде и Белгородском районе, чтобы защитить клиентов в случае ракетной опасности? Журналисты Бел.Ру связались с четырьмя базами отдыха, где можно снять беседку с мангалом.
«Зелёная поляна» находится в пределах Белгорода, там предлагают в аренду беседки, веранды и домики. На вопрос про безопасность и наличие укрытия, нам ответили, что как укрытие на турбазе можно использовать погреб.
«У нас есть погреб, официально бомбоубежища нет», — объяснила администратор «Зелёной поляны».
В «Пикник Парке» представитель компании сообщил, что укрытие есть, но на центральном входе в парк. А сами беседки расположены в лесу.
В пляжном комплексе «Островок» в селе Нижний Ольшанец нам сообщили, что часть арендных домиков не функционируют из-за оперативной обстановки. Снять можно только беседку в местах, где рядом оборудованы землянки.
У парк-отеля «Альпика» в Дубовом не работают оба номера телефона. На сайте и в соцсетях «Альпики» информации о закрытии или приостановке работы нет. В последних, вообще, последняя публикация была в 2021 году. Однако на сайте заявку на бронирование беседки оставить удалось. Правда, по ней никто не перезвонил. Не смогли мы дозвониться и ещё до нескольких баз в южной части Белгорода и Белгородского района.
Очевидно, что гарантировать безопасность в случае обстрела невозможно. Насколько имеющиеся на базах укрытия и другие помещения обеспечат сохранение здоровья, решать придётся белгородцам.