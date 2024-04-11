«У нас есть погреб»: какую безопасность гарантируют белгородские базы с беседками

У парк-отеля «Альпика» в Дубовом не работают оба номера телефона. На сайте и в соцсетях «Альпики» информации о закрытии или приостановке работы нет. В последних, вообще, последняя публикация была в 2021 году. Однако на сайте заявку на бронирование беседки оставить удалось. Правда, по ней никто не перезвонил. Не смогли мы дозвониться и ещё до нескольких баз в южной части Белгорода и Белгородского района.