С бананом, кофе, текилой: сезон шашлыков начинается с рецептов необычных маринадов

Как вам, например, шашлык из страуса? И такой рецепт можно легко найти. Самый простой — нарезать филе страуса на кусочки и лук полукольцами. Сложить всё в ёмкость, добавить оливковое масло, соль и перец, а потом оставить мариноваться. Больше двух часов, кстати, пишут те, кто уже пробовал шашлык из страусятины, мариновать мясо нельзя. Почему? Потому что мясо этой птицы впитывает в себя всё довольно быстро.