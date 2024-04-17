С бананом, кофе, текилой: сезон шашлыков начинается с рецептов необычных маринадов

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Многие белгородцы ждали наступления тепла, чтобы отправиться на природу, отдохнуть, пожарить шашлыки. Как раз сезон начался. Однако иногда всё-таки хочется чего-нибудь новенького или узнать, а как другие делают вещи, к которым вы уже привыкли. Итак, журналисты редакции Бел.Ру собрали не самые обычные способы приготовления шашлыков. Чтобы почерпнуть что-то новое, а где-то и удивиться.
Как вам, например, шашлык из страуса? И такой рецепт можно легко найти. Самый простой — нарезать филе страуса на кусочки и лук полукольцами. Сложить всё в ёмкость, добавить оливковое масло, соль и перец, а потом оставить мариноваться. Больше двух часов, кстати, пишут те, кто уже пробовал шашлык из страусятины, мариновать мясо нельзя. Почему? Потому что мясо этой птицы впитывает в себя всё довольно быстро.
Здесь всё довольно просто. На 1 кг мяса, свинины или говядины, понадобится один грейпфрут, зелень по вкусу (предпочтительнее кинза). А ещё соль и перец. Вот и все ингредиенты.
Первым делом нужно нарезать зелень и выжать сок цитрусового. Их смешиваем вместе. Далее на кусочки режется мясо. Его нужно посолить и добавить специи, после — добавляется сок с зеленью. А теперь отправляем мариноваться не менее пяти часов.
А вот здесь уже немного сложнее. На 1 кг свинины нужно будет взять полкилограмма лука, 300 мл гранатового сока, два помидора, соль, перец. А ещё — одна столовая ложка коньяка.
Режем мясо, натираем солью и перцем каждый кусочек, отправляем в любую тару для маринования. Туда же отправляем лук, нарезанный крупными кольцами, гранатовый сок и коньяк. Мариноваться шашлык будет три часа в холодильнике.
Когда всё замаринуется и придёт очередь нанизывания мяса на шампур, достаём помидоры и режем на четыре части. Их стоит нанизывать между кусочками мяса и лука для сочности.
Для этого рецепта понадобится куриное мясо, около 2 кг. Также понадобятся: полстакана соевого соуса и полстакана белого сухого вина, четверть столовой ложки горчичного порошка, столовая ложка растительного масла, два зубчика чеснока, 400 гр замороженной вишни, чайная ложка мёда, прованские травы и соль по вкусу.
С мясом всё по стандарту — нарезать, добавить соль и приправы. Перемешать.
Маринад. В блендере нужно измельчить вишню, добавить в получившуюся массу соевый соус, вино, натёртый чеснок, горчицу, мёд, масло. Оставлять мясо в маринаде нужно как минимум на час, но лучше всего — на сутки. Жарить шашлык рекомендуют на решётке.
Похожим образом, к слову, можно приготовить и шашлык из говядины с киви. Ягоду также измельчают в блендере, смешивают с оливковым маслом, солью, перцем и чесноком. В этой массе маринуют мясо и жарят на мангале с кольцами лука.
Ещё можно сделать так: нарезать ананас, добавить туда яблочный уксус, натёртый чеснок, мёд, соевый соус, перец и соль. И оставить мариноваться. С ананасом можно использовать и курицу, и свинину.
А вот дальше, вероятно, будет самый необычный рецепт, который попробовать осмелятся не все.
Те, кто уже попробовал настолько необычное блюдо, уверяют, что оно довольно пикантное и вкусное. Всё-таки на вкус и цвет друзей нет.
Что необходимо для приготовления? 800 гр скумбрии, 100 гр бекона, одно манго или сливовое варенье, одна головка лука, кинза, 100 мл апельсинового сока, соль, перец, сок лимона и перец чили — половинка или одна чайная ложка сухой смеси.
Начинают приготовление с рыбы. Её нужно будет разделать на филе, убрать кости, но не снимать кожу. Само филе нарезаем на полосы, чтобы их можно было свернуть в рулеты предварительно посолов и поперчив.
Теперь бекон. Его тоже нужно нарезать на полосы. А вот банан — на дольки. Получившиеся полосы сверху сбрызгивают соком апельсина, затем кладут кусочек банана и заворачивают рулетиком. Нанизывать на шампуры нужно чередуя бекон и рыбу.
Делаем соус. Размятое вилкой манго смешиваем с перцем чили, соком лимона, кинзой и тёртым луком. Это соус к такому интересному шашлыку. Манго может заменить сливовое варенье или повидло.
Оказывается, что оба напитка подходят для того, чтобы вкусно замариновать мясо для шашлыка. Посмотрим, что из себя представляют такие маринады.
В таких рецептах обычно используют листовой чай. Способ подойдёт для свинины, говядины и телятины. Кроме чая, потребуются, как и всегда, соль и перец по вкусу.
На 1 кг мяса берётся 50 гр листового чая. Завариваться он должен как минимум 15 минут. Причём кипятка для его заваривания должно быть столько, чтобы он покрывал и мясо в используемой таре. Мариноваться мясо будет 3-5 часов.
Есть и такой вариант. Листы чая сразу добавляют к мясу. Туда же отправляют кольца лука, тёртый чеснок, соль, перец и немного лимонного сока. А ещё 150 мл газированной воды. В таком случае чая понадобится всего 10 гр. Мариноваться в холодильнике всё будет от трёх до шести часов.
Такой маринад, естественно, делает цвет самого мяса темнее. А мариновать в кофе лучше всё-таки свинину. На 1 кг свинины понадобятся две головки репчатого лука, 500 мл кофе (растворимого либо сваренного из зёрен), две столовые ложки оливкового масла, соль и перец.
Мясо заливают горячим кофе, а потом оставляют остывать до комнатной температуры. Далее нужно будет поставить всё в холодильник на шесть часов.
Перед этим к кусочкам мяса закидывают лук, нарезанный кольцами, соль, перец, масло.
Да-да, привычного мяса тут нет. Только морепродукты. Понадобятся 250 гр креветок, столько же филе морского окуня и лосося, половина ананаса, 120 гр стручкового горошка, одна столовая ложка цедры лайма и четвёртая часть стакана сока этого цитруса, четверть стакана текилы, один болгарский перец, три столовые ложки сока апельсина, кинза, зелёный лук, половина чайной ложки соли и столько же перца.
Как приготовить? Сперва нужно очистить все наши креветки, нарезать кусочками филе рыбы, перец и ананас. А теперь надеваем всё это на шпажки или небольшие шампуры в том же порядке. Только перед перцем нужно будет нанизать один стручок горошка.
Теперь берём глубокую тарелку. Туда отправляем цедру, нарезанный лук, кинзу, сок лайма и апельсина, текилу, соль и перец. Это наш маринад.
На противень выкладываем шпажки с нанизанными на них ингредиентами, заливаем маринадом и оставляем на один час, периодически переворачивая. А потом начинаем жарить. С каждой стороны — не менее пяти минут. Жарим, кстати, смазывая иногда маринадом наш шашлык.