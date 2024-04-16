Белгородка на ТВ попала к Ивлеву, выиграла и получила «самые большие чаевые»

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
30-летняя уроженка Шебекино Анастасия Миронова стала участницей кулинарного ТВ-шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». На отборочном туре она представила баклажаны «Пармиджано». Несмотря на то, что к блюду были замечания, Анастасию взял к себе в команду Константин Ивлев.
Затем девушке предстояло приготовить свою вариацию жюльена и сладкие роллы. Оба этапа белгородка прошла успешно.
В финале оставшимся четырём участникам нужно было приготовить блюдо из страусиных яиц. В итоге блюдо Анастасии признали лучшим.
Белгородка победила и получила «самые большие чаевые». Сумма выигрыша в шоу не называлась. Однако, как рассказывали участники из других регионов в интервью СМИ, чаевые составляют 100 тыс. рублей.