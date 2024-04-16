Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Анастасия Миронова и Константин Ивлев

Белгородка на ТВ попала к Ивлеву, выиграла и получила «самые большие чаевые»

16 апреля 2024, 08:57
Фото: кадр из шоу на телеканале «Пятница!»
Анастасия Миронова и Константин Ивлев

Белгородка стала лучшей на «Битве шефов»

30-летняя Анастасия Миронова попала в команду к известному шеф-повару, успешно прошла два этапа и стала лучшей в финале. Выпуск с участием белгородки показали накануне на телеканале «Пятница!».

30-летняя уроженка Шебекино Анастасия Миронова стала участницей кулинарного ТВ-шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». На отборочном туре она представила баклажаны «Пармиджано». Несмотря на то, что к блюду были замечания, Анастасию взял к себе в команду Константин Ивлев.

Затем девушке предстояло приготовить свою вариацию жюльена и сладкие роллы. Оба этапа белгородка прошла успешно.

В финале оставшимся четырём участникам нужно было приготовить блюдо из страусиных яиц. В итоге блюдо Анастасии признали лучшим.

Белгородка победила и получила «самые большие чаевые». Сумма выигрыша в шоу не называлась. Однако, как рассказывали участники из других регионов в интервью СМИ, чаевые составляют 100 тыс. рублей.

Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»
Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»
Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»
Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»
Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»
Белгородка стала победительницей шоу «Битва шефов»
Фото: кадр из шоу на телеканале «Пятница!»
«Я твёрдо решил пробовать»: белгородец — об участии в шоу «Битва шефов»
Узнать подробнее
Читайте также:
Повар из Белгорода попал на кастинг «Битвы шефов» телеканала «Пятница!»В Старом Осколе сняли выпуск реалити-шоу телеканала «Пятница!»
#Маргарита Водолажская#Общество#Шоу#Шебекино#Новости Белгорода#Кулинария#Белгород#Тв#Пятница#Битва шефов#Константин Ивлев
Подпишитесь
Белгородскому цемзаводу вновь не удалось обжаловать решение Росприроднадзора
Сегодня, 09:28
Куда бежать к укрытию? Белгородец решил помочь горожанам разметкой
Сегодня, 08:14
«Смотрим пока, что происходит»: белгородцы не торопятся возвращаться домой из ПВР
Сегодня, 07:57
Гамурак о «Калейдоскопе»: Два года назад в Белгороде нам устроили настоящую травлю
Сегодня, 06:33
Не гнездо, но хотя бы гнёздышко: где искать самую дешёвую квартиру в Белгороде?
Сегодня, 09:17
"