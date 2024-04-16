Белгородка на ТВ попала к Ивлеву, выиграла и получила «самые большие чаевые»

30-летняя уроженка Шебекино Анастасия Миронова стала участницей кулинарного ТВ-шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». На отборочном туре она представила баклажаны «Пармиджано». Несмотря на то, что к блюду были замечания, Анастасию взял к себе в команду Константин Ивлев.