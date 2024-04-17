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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Антон Копцев

«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом

17 апреля 2024, 13:23
Фото: скриншот из шоу «Битва пикников» на ТНТ
Антон Копцев

Белгородец, победивший в шоу «Битва пикников», рассказал о своих впечатлениях

Белгородец Антон Копцев принял участие в шоу «Битва пикников» на телеканале ТНТ: в выпуске шеф удивил зрителей двумя блюдами и забрал победу себе. О том, как белгородец выбирал подходящие рецепты, какой на телепередаче была атмосфера и на что он потратит выигрыш, — в материале Бел.Ру.

Белгородский шеф-повар Антон Копцев после участия в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» решил попробовать себя в новых телепередачах. Выбор пал на шоу «Битва пикников», которое идёт по ТНТ. Белгородца быстро утвердили, поэтому засветился он на ТВ уже в девятом выпуске четвёртого сезона.

В рамках телепередачи белгородец боролся с другим участником. Оба за ограниченное время приготовили по два блюда, которые затем оценили зрители и ведущие программы: Роман Юнусов и Дмитрий Левицкий. Обязательным условием выпуска было наличие в блюдах индейки.

Блюдо-стартер для первого раунда

Первым рецептом, которым участники должны были удивить дегустаторов, стал стартер (первое блюдо перед основными, лёгкая закуска — прим. ред.). Антон решил приготовить кесадилью с ветчиной из индейки и сыром под овощной сальсой.

Я хотел сделать стартер таким, чтобы он больше разжёг аппетит: сальса как раз дала и остринку, и кислинку, которые этому поспособствовали. В шоу вырезали момент, когда некоторые гости после пробы моего блюда сказали: «Вот бы к кесадилье ещё пивка». Это значит, что свою работу я выполнил: разогрел гостя перед приёмом основного блюда.
вспоминает Антон Копцев

Белгородец признаётся, что для первого блюда хотел выбрать что-то мексиканское: самым быстрым вариантом оказалась кесадилья. На приготовление этого яства у участников было всего 15 минут.

Приготовление блюда снимается один раз, поэтому если ты не успел доготовить, то переиграть уже не получится: второй шанс там не дают. Моей задачей было успеть за 15 минут приготовить качественный стартер: и вкусный, и разжигающий аппетит. Я с этим справился.
уточнил белгородец
Кесадилья с ветчиной из индейки и сыром под овощной сальсойКесадилья с ветчиной из индейки и сыром под овощной сальсой
Кесадилья с ветчиной из индейки и сыром под овощной сальсой
Фото: скриншот из шоу «Битва пикников» на ТНТ

Основное блюдо для второго раунда

В следующем раунде участники готовили основное блюдо, для которого Антон Копцев выбрал купаты-дог.

Сначала хотел заморочиться и приготовить бургеры с сырной котлетой и обжаренной на мангале булочкой, но я понимал, что в указанное время не уложусь: тут у нас на приготовление было уже 30 минут. Тогда решил приготовить что-то вроде хот-дога с соусом тар-тар, который улучшил вкус получившегося блюда.
объяснил шеф-повар

Белгородец признаётся, что изначально давал другое название второму блюду: «Сначала я хотел назвать его барбекю-дог или гриль-дог, но ведущие подхватили и назвали его „купаты-дог“. Название сразу завирусилось у зрителей», — смеётся Антон Копцев.

Шеф рассказал, что если бы на приготовление второго блюда участникам дали больше времени, то он бы поменял соус на барбекю, приготовив его на мангале: для этого нужно было опалить овощи на огне.

Перед приготовлением всех блюд участникам выделялась одна минута, в ходе которой они должны были набрать необходимые для готовки ингредиенты. Антон успел взять всё, кроме сушёного лука.

Я хотел сушёный лук посыпать сверху купаты-догов, но пришлось выкручиваться: заменил его на кольца свежего красного лука. Но и тут не повезло: не хватило совсем чуть-чуть времени, чтобы на все тарелки его разложить.
вспомнил белгородец

Однако небольшая неудача никак не отразилась на итоговых результатах: зрители и ведущие признали лучшим барбекю-шефом именно Антона Копцева — он опередил своего соперника на три балла.

Купаты-догКупаты-дог
Купаты-дог
Фото: скриншот из шоу «Битва пикников» на ТНТ

Общие впечатления от шоу

Атмосфера на телепередаче, вспоминает Антон Копцев, была комфортной и позитивной.

Эмоции у меня остались только положительные: у ТНТ слаженная и крутая команда, которая всегда подскажет и ответит на любой вопрос. Я чувствовал себя максимально уютно, будто я приехал к друзьям. Всем своим знакомым поварам, которые хотят попробовать свои силы в передачах, посоветовал начать с «Битвы пикников» из-за дружественной обстановки. Ко всему прочему, твои блюда оценивают обычные гости, а не шеф-повара.
отметил белгородец

То, что белгородец победил, стало для него приятной неожиданностью: по его словам, на шоу он ехал получить новый опыт и приятно провести время. Победа же принесла ему не только звание лучшего барбекю-повара, но и 50 тысяч рублей. Часть выигрыша мужчина планирует потратить на новую поварскую форму.

Огромную роль в победе сыграла и моя семья, которая не переставала меня поддерживать. Поэтому накрою стол для жены, мамы и бабушки и устрою им эксклюзивное обслуживание. Может, ещё жену порадую каким-нибудь подарком.
ответил белгородец

Что дальше?

Останавливаться на достигнутом Антон не собирается: впереди его ждёт съёмка в новых шоу, некоторые из которых уже утвердили его участие. К этому он призывает и других поваров.

Призываю всех профессиональных поваров Белгородской области как можно больше участвовать в шоу и фестивалях, вкладывать все свои силы на развитие гастрономии нашего региона. Это то, чего нам не хватает. У нас крутой регион, о котором стоит рассказывать. Поэтому призываю всех не бояться и не стесняться. Даже если вы проиграете или оступитесь, — это не повод опускать руки. Когда есть старание и стремление, будет и победа.
заключил белгородец

Напомним, что осенью на телеканале «Пятница!» вышел выпуск передачи «Битва шефов», в котором участвовал Антон Копцев. Он попал в команду шефа Константина Ивлева, приготовил салат «Цезарь» и коврижку, но выбыл из шоу перед самым финалом.

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