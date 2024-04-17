«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом

То, что белгородец победил, стало для него приятной неожиданностью: по его словам, на шоу он ехал получить новый опыт и приятно провести время. Победа же принесла ему не только звание лучшего барбекю-повара, но и 50 тысяч рублей. Часть выигрыша мужчина планирует потратить на новую поварскую форму.