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Posted 4 октября, 06:29

Published 4 октября, 06:29

Modified 4 октября, 06:49

Updated 4 октября, 06:49

Пострадавший при обстреле дом

Под Белгородом после обстрела «прилетело» в дом, но убирать последствия не торопятся

4 октября 2024, 06:29
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавший при обстреле дом

Белгородка сообщила об опасной находке в доме после обстрела

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Новости Белгорода
Об обломке экстренным службам стало известно ещё вчера, 3 октября, однако в темноте работать запрещено, поэтому жителей попросили подождать до утра. По словам женщины, утром 4 октября проблему ещё не решили.

Дом белгородцев пострадал при очередном обстреле ВСУ, из-за чего в его стене застрял обломок снаряда. Как только жители села Никольское Белгородского района заметили боеприпас, они сразу набрали в 112, где их обращение приняли на рассмотрение.

Женщина после звонка стояла на улице. Спустя некоторое время она вновь набрала оператору, но тот ей ответил, что в тёмное время суток никто смотреть на разрушения не будет.

«Я перезвонила, а мне по-хамски ответили, что в тёмное время суток никто смотреть ничего не будет. Это как понимать? Мне с ребёнком подождать на улице до утра? Ребёнку год, если это важно. Мама ждёт стоит возле дома, никто даже сразу не предупредил, что никаких действий не будет предпринято!» — оставила женщина вечером 3 октября жалобу в Сети.

На её обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она объяснила, что такие мероприятия в тёмное время действительно запрещены, однако куда в таком случае деваться людям до решения проблемы, не уточнила.

Утром 4 октября белгородка ответила, что проблему до сих пор не решили.

Пострадавший при обстреле домПострадавший при обстреле дом
Пострадавший при обстреле дом. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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