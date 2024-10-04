Под Белгородом после обстрела «прилетело» в дом, но убирать последствия не торопятся

Posted 4 октября, 06:29
Published 4 октября, 06:29
Modified 4 октября, 06:49
Updated 4 октября, 06:49
Дом белгородцев пострадал при очередном обстреле ВСУ, из-за чего в его стене застрял обломок снаряда. Как только жители села Никольское Белгородского района заметили боеприпас, они сразу набрали в 112, где их обращение приняли на рассмотрение.
Женщина после звонка стояла на улице. Спустя некоторое время она вновь набрала оператору, но тот ей ответил, что в тёмное время суток никто смотреть на разрушения не будет.
«Я перезвонила, а мне по-хамски ответили, что в тёмное время суток никто смотреть ничего не будет. Это как понимать? Мне с ребёнком подождать на улице до утра? Ребёнку год, если это важно. Мама ждёт стоит возле дома, никто даже сразу не предупредил, что никаких действий не будет предпринято!» — оставила женщина вечером 3 октября жалобу в Сети.
На её обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она объяснила, что такие мероприятия в тёмное время действительно запрещены, однако куда в таком случае деваться людям до решения проблемы, не уточнила.
Утром 4 октября белгородка ответила, что проблему до сих пор не решили.