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Posted 4 октября, 09:19

Published 4 октября, 09:19

Modified 4 октября, 09:21

Updated 4 октября, 09:21

Последствия последних атак на Белгородскую область

Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус под Белгородом

4 октября 2024, 09:19
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия последних атак на Белгородскую область

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Пожар
Под обстрел и атаку беспилотника, а также дрона-камикадзе попала Белгородская область. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждены два транспортных средства, дом, ещё несколько сгорели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Три новых атаки ВСУ на Белгородскую область. В этот раз, предварительно, обошлось без пострадавших.

Под обстрел попало село Муром в Шебекинском округе. Там повреждён один частный дом, сгорели ещё два и пилорама.

В результате нападения беспилотника повреждён грузовой автомобиль. Он ехал по автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка в момент атаки.

Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус на въезде в Нечаевку Белгородского района. У транспортного средства выбило стекло.

Пятничным утром под ударом оказались сельскохозяйственное предприятие и частный дом.

Сельхозпредприятие подверглось атаке ВСУ в Белгородской области
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