Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус под Белгородом

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

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Под обстрел и атаку беспилотника, а также дрона-камикадзе попала Белгородская область. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждены два транспортных средства, дом, ещё несколько сгорели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.