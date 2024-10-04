Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус под Белгородом

Posted 4 октября, 09:19
Published 4 октября, 09:19
Modified 4 октября, 09:21
Updated 4 октября, 09:21
Три новых атаки ВСУ на Белгородскую область. В этот раз, предварительно, обошлось без пострадавших.
Под обстрел попало село Муром в Шебекинском округе. Там повреждён один частный дом, сгорели ещё два и пилорама.
В результате нападения беспилотника повреждён грузовой автомобиль. Он ехал по автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка в момент атаки.
Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус на въезде в Нечаевку Белгородского района. У транспортного средства выбило стекло.
Пятничным утром под ударом оказались сельскохозяйственное предприятие и частный дом.