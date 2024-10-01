Ранен белгородец, разрушен частный дом: как прошёл очередной день под обстрелами?

Posted 1 октября, 09:43
Published 1 октября, 09:43
Modified 1 октября, 09:43
Updated 1 октября, 09:43
Сразу 12 населённых пунктов Шебекинского округа оказались под огнём ВСУ 30 сентября: со стороны Украины выпустили 27 боеприпасов и десять беспилотников. В результате атак пострадал один мирный житель: его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Повреждения получили четыре домовладения, два авто и два промпредприятия.
По Белгородскому району ударили 30 раз, из-за чего в Дубовом пострадал коммерческий объект, по Грайворонскому округу — 15 раз, в результате в Горьковском полностью разрушился частный дом, по Краснояружскому району — 12 раз, впоследствии в Вязовом пострадал объект торговли.
Ещё 13 ударов пришлось на Борисовский район, четыре — на Валуйский округ и по два удара — на Волоконовский и Прохоровский районы. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.
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