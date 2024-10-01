Ранен белгородец, разрушен частный дом: как прошёл очередной день под обстрелами?

Сразу 12 населённых пунктов Шебекинского округа оказались под огнём ВСУ 30 сентября: со стороны Украины выпустили 27 боеприпасов и десять беспилотников. В результате атак пострадал один мирный житель: его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Повреждения получили четыре домовладения, два авто и два промпредприятия.