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Posted 30 сентября, 12:25

Published 30 сентября, 12:25

Modified 30 сентября, 12:27

Updated 30 сентября, 12:27

Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

Три дома и магазин в Белгородской области стали целью для атак ВСУ

30 сентября 2024, 12:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ ударили по двум населённым пунктам в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Под удар попали Шебекинский горокруг и Краснояружский район. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге и Вязовое в Краснояружском районе. Есть разрушения.

Новая Таволжанка попала под обстрел. Последствия есть в трёх частных домах: в двух выбиты окна, в одном повреждена крыша.

В Вязовом под удар дрона-камикадзе попал торговый объект. В здании посекло фасад, выбило окна, повреждена входная группа.

Напомним, что минувшей ночью атаке подвергся Октябрьский в Белгородском районе. Погиб боец самообороны, ранены ещё четыре человека.

Всего за прошедшие сутки по Белгородской области выпустили более 100 снарядов и свыше 30 беспилотников.

Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской областиРазрушения после атаки ВСУ в Белгородской области
Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской областиРазрушения после атаки ВСУ в Белгородской области
Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Краснояружский район#Белгород#Вязовое#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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