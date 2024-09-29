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Posted 29 сентября, 11:50

Published 29 сентября, 11:50

Modified 29 сентября, 12:05

Updated 29 сентября, 12:05

Атака ВСУ

Белгородцы сообщают о задымлении: Новая Таволжанка попала под огонь ВСУ

29 сентября 2024, 11:50
Фото: Просто Михаил
Атака ВСУ

В Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка

Сюжет
Пожар
Белгородцы и местные медиа делятся кадрами с возникшим задымление после атаки ВСУ. Подробности неизвестны.

Ранее ракетную опасность объявили в Шебекинском гороокруге, селе Новая Таволжанка.

На данный момент местные жители делятся с медиа Шебекино кадрами образовавшегося задымления после предупреждения. Предварительно, горит лес. Официальной информации и уточнений на данный момент нет.

Задымление в Новой ТаволжанкеЗадымление в Новой Таволжанке
Задымление в Новой Таволжанке. Фото: Просто Михаил

Ранее Минобороны РФ объявили, что за прошедшую ночь дежурные службы ПВО сбили 125 украинских беспилотников. Над Белгородской областью перехватили и уничтожили 17 беспилотников.

Минобороны РФ: ПВО за ночь уничтожили 125 БПЛА, 17 из них — над Белгородской областью
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