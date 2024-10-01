bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 11:09

Published 1 октября, 11:09

Modified 1 октября, 11:09

Updated 1 октября, 11:09

В России вновь подорожают услуги ЖКХ

Не опять, а снова: услуги ЖКХ серьёзно подорожают в 2025 году

1 октября 2024, 11:09
Фото: 1MI
В России вновь подорожают услуги ЖКХ

Индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составит в среднем 11,9%

Сюжет
ЖКХ
Именно такой прогноз содержится в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы. При этом ранее власти заявляли, что услуги ЖКХ подорожают на 5,7%, пишут «Новые известия».

Правительство РФ накануне представило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Из него следует, что в следующем году услуги ЖКХ в России могут подорожать в среднем на 11,9%. Уточняется, что электроэнергия может вырасти в цене на 12,6%, а газ — на 10,3%.

Откуда взялись такие показатели? Тем более что ранее правительство прогнозировало, что в 2025 году услуги ЖКХ подорожают только на 5,7%.

Чёткого ответа нет. Но стоит отметить, что услуги ЖКХ зависят от подорожания электроэнергии и газа. Однако если цены на них устанавливает государство, то тарифы на холодное и горячее водоснабжение могут плавать. Кроме того, есть плата за вывоз мусора, сборы на капремонт и другие общедомовые услуги, цены на которые, по сути, живут своей жизнью.

Поэтому нельзя точно сказать, на какую именно сумму вырастут услуги ЖКХ. Однако к значительному подорожанию всё же подготовиться стоит.

Цены на коммунальные услуги повышали и в 2024 году. Тарифы увеличили с 1 июля. Те же белгородцы ранее просили дать жителям региона хоть какую-нибудь льготу из-за оперативной обстановки. Однако в управлении по госрегулированию цен и тарифов ответили, что особого порядка не предусмотрено.

На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы могут получить компенсацию при оплате одной из услуг ЖКХДо 1 сентября продлили поверку счётчиков ЖКХ в Белгородской области, но не вездеВ Черноземье больше? Максимальный индекс роста тарифов ЖКУ для белгородцев ниже
#Общество#Белгородская область#Электроэнергия#Газ#ЖКХ#Тарифы#Россия#Подорожание#Рост цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика