Не опять, а снова: услуги ЖКХ серьёзно подорожают в 2025 году

Чёткого ответа нет. Но стоит отметить, что услуги ЖКХ зависят от подорожания электроэнергии и газа. Однако если цены на них устанавливает государство, то тарифы на холодное и горячее водоснабжение могут плавать. Кроме того, есть плата за вывоз мусора, сборы на капремонт и другие общедомовые услуги, цены на которые, по сути, живут своей жизнью.