Не опять, а снова: услуги ЖКХ серьёзно подорожают в 2025 году

Posted 1 октября, 11:09
Published 1 октября, 11:09
Modified 1 октября, 11:09
Updated 1 октября, 11:09
Правительство РФ накануне представило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Из него следует, что в следующем году услуги ЖКХ в России могут подорожать в среднем на 11,9%. Уточняется, что электроэнергия может вырасти в цене на 12,6%, а газ — на 10,3%.
Откуда взялись такие показатели? Тем более что ранее правительство прогнозировало, что в 2025 году услуги ЖКХ подорожают только на 5,7%.
Чёткого ответа нет. Но стоит отметить, что услуги ЖКХ зависят от подорожания электроэнергии и газа. Однако если цены на них устанавливает государство, то тарифы на холодное и горячее водоснабжение могут плавать. Кроме того, есть плата за вывоз мусора, сборы на капремонт и другие общедомовые услуги, цены на которые, по сути, живут своей жизнью.
Поэтому нельзя точно сказать, на какую именно сумму вырастут услуги ЖКХ. Однако к значительному подорожанию всё же подготовиться стоит.
Цены на коммунальные услуги повышали и в 2024 году. Тарифы увеличили с 1 июля. Те же белгородцы ранее просили дать жителям региона хоть какую-нибудь льготу из-за оперативной обстановки. Однако в управлении по госрегулированию цен и тарифов ответили, что особого порядка не предусмотрено.
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