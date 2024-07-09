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Счётчик

До 1 сентября продлили поверку счётчиков ЖКХ в Белгородской области, но не везде

9 июля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Счётчик

В восьми белгородских муниципалитетах продлили поверку счётчиков до осени

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о продлении поверки счётчиков в некоторых районах и городских округах Белгородской области. Мера действует до 1 сентября 2024 года.
Сюжет
ЖКХ

Срок поверки приборов учёта ЖКХ продлили до 1 сентября 2024 года в восьми муниципальных образованиях Белгородской области. В их числе: город Белгород, Белгородский, Краснояружский и Борисовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.

В Волоконовском районе сроки продлят только в сёлах Тишанка, Борисовка, Новое, Коновалово и хуторах Старый, Плотвянка и Екатериновка.

Напомним, ранее поверку счётчиков уже откладывали в Белгородском районе. Такое решение оперштаб принял в связи со сложной оперативной обстановкой.

Недавно губернатор сообщил, что некоторым жителям Белгородской области частично отменили оплату ЖКУ.

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Некоторым белгородцам сделали послабления по оплате ЖКУ. Кто попал в список?
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