До 1 сентября продлили поверку счётчиков ЖКХ в Белгородской области, но не везде

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Срок поверки приборов учёта ЖКХ продлили до 1 сентября 2024 года в восьми муниципальных образованиях Белгородской области. В их числе: город Белгород, Белгородский, Краснояружский и Борисовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.
В Волоконовском районе сроки продлят только в сёлах Тишанка, Борисовка, Новое, Коновалово и хуторах Старый, Плотвянка и Екатериновка.
Напомним, ранее поверку счётчиков уже откладывали в Белгородском районе. Такое решение оперштаб принял в связи со сложной оперативной обстановкой.
Недавно губернатор сообщил, что некоторым жителям Белгородской области частично отменили оплату ЖКУ.