До 1 сентября продлили поверку счётчиков ЖКХ в Белгородской области, но не везде

Срок поверки приборов учёта ЖКХ продлили до 1 сентября 2024 года в восьми муниципальных образованиях Белгородской области. В их числе: город Белгород, Белгородский, Краснояружский и Борисовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.