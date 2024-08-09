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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Минсоцтруд напомнил пожилым белгородцам о возможности получить компенсацию

Белгородцы могут получить компенсацию при оплате одной из услуг ЖКХ

9 августа 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney

Минсоцтруд напомнил пожилым белгородцам о возможности получить компенсацию

Такую возможность имеют неработающие пенсионеры старше 70 лет, у которых не было задолженностей по ЖКУ. Расчёт компенсации производят по нескольким факторам, отметили в региональном министерстве соцзащиты и труда.

Жители Белгородской области старше 70 лет могут возместить расходы по взносу на капитальный ремонт. За семь месяцев текущего года такой возможностью воспользовались 17 874 белгородских пенсионера. Всего им возместили более 12 миллионов рублей.

Если у пенсионера отсутствует задолженность по коммунальным услугам, а взнос на капитальный ремонт был полным, пожилому белгородцу предоставляется компенсация. При её расчёте учитывается уплаченный взнос, площадь жилого помещения и возраст получателя.

Так, минимальная величина взноса на капремонт на один «квадрат» в доме с лифтом составляет 10,01 рубля, без лифта — 9,79 рубля, а размер жилья на одного человека должен составлять 33 квадратных метра, на семью из двух человек — по 21 «квадрату» и на семью из трёх и более — по 18 «квадратов».

Получить компенсацию могут одинокие и неработающие пенсионеры старше 70 лет, а также пенсионеры, проживающие с другими пожилыми членами семьи или инвалидами, которые также нигде не работают.

Чтобы оформить заявление на компенсацию, необходимо принести:

  • само заявление;
  • паспорт;
  • квитанцию об оплате ЖКУ за предыдущий месяц;
  • реквизиты счета.

Оформить заявку на компенсацию смогут в органе соцзащиты по месту жительства, в МФЦ и на портале «Госуслуги».

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Пенсионеры#Капремонт#Новости Белгорода#Взнос#Компенсация#Белгород
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