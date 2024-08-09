Белгородцы могут получить компенсацию при оплате одной из услуг ЖКХ

Так, минимальная величина взноса на капремонт на один «квадрат» в доме с лифтом составляет 10,01 рубля, без лифта — 9,79 рубля, а размер жилья на одного человека должен составлять 33 квадратных метра, на семью из двух человек — по 21 «квадрату» и на семью из трёх и более — по 18 «квадратов».