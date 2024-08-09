Белгородцы могут получить компенсацию при оплате одной из услуг ЖКХ

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Жители Белгородской области старше 70 лет могут возместить расходы по взносу на капитальный ремонт. За семь месяцев текущего года такой возможностью воспользовались 17 874 белгородских пенсионера. Всего им возместили более 12 миллионов рублей.
Если у пенсионера отсутствует задолженность по коммунальным услугам, а взнос на капитальный ремонт был полным, пожилому белгородцу предоставляется компенсация. При её расчёте учитывается уплаченный взнос, площадь жилого помещения и возраст получателя.
Так, минимальная величина взноса на капремонт на один «квадрат» в доме с лифтом составляет 10,01 рубля, без лифта — 9,79 рубля, а размер жилья на одного человека должен составлять 33 квадратных метра, на семью из двух человек — по 21 «квадрату» и на семью из трёх и более — по 18 «квадратов».
Получить компенсацию могут одинокие и неработающие пенсионеры старше 70 лет, а также пенсионеры, проживающие с другими пожилыми членами семьи или инвалидами, которые также нигде не работают.
Чтобы оформить заявление на компенсацию, необходимо принести:
Оформить заявку на компенсацию смогут в органе соцзащиты по месту жительства, в МФЦ и на портале «Госуслуги».