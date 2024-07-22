Почему жителям закрытых населённых пунктов Белгородской области приходят счета ЖКУ?

Электроэнергию потребляло до 1 июня 29 тысяч абонентов. Они потребили 3,9 млн кВт/часов, в денежном эквиваленте — 17,3 млн рублей. В июне и июле платежи не выставлялись. Энергетики не выставляли счета и не принимали показания, по газу показания принимались, но счета не выставляли, такая же ситуация по воде. Так, на август было потреблено 4,5 млн кВт/часов — это 19,9 млн рублей.