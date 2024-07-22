bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Почему жителям закрытых населённых пунктов Белгородской области приходят счета ЖКУ?

Почему жителям закрытых населённых пунктов Белгородской области приходят счета ЖКУ?

22 июля 2024, 07:10
Фото: 1MI
На заседании оперштаба объяснили, в каком порядке будут приходить счета на оплату услуг ЖКУ тем, кто получает послабление по оплате.
Сюжет
Вода

Приходят ли счёта на оплату коммунальных услуг жителям населённых пунктов, которые по решению оперштаба закрыли на въезд?

Если человек передаёт показания, то есть, проживает на закрытых территориях, то оплата начисляется. Если потребления ресурсов по приборам учёта нет, то и счета на оплату приходить не будут.

Электроэнергию потребляло до 1 июня 29 тысяч абонентов. Они потребили 3,9 млн кВт/часов, в денежном эквиваленте — 17,3 млн рублей. В июне и июле платежи не выставлялись. Энергетики не выставляли счета и не принимали показания, по газу показания принимались, но счета не выставляли, такая же ситуация по воде. Так, на август было потреблено 4,5 млн кВт/часов — это 19,9 млн рублей.

За ранее потреблённые ресурсы сбытовые компании будут обязаны взыскать средства. Бывает, что происходят ошибки, но после обращения собственника жилья их решают и счета отзывают.

Это коснётся ещё 14 населенных пунктов. Туда будут пускать по строгому регламенту: общественный транспорт и такси будут разворачивать, возможность заехать будет у взрослых мужчин в бронеавто с РЭБ, а также в средствах индивидуальной защиты и в сопровождении военных.

Белгородцы удивлены послаблениям по оплате ЖКУ и недовольны духотой в больницах
Узнать подробнее
Читайте также:
Некоторым белгородцам сделали послабления по оплате ЖКУ. Кто попал в список?Платёжки новые, проблемы старые: как изменятся счета за ЖКУ в городах РоссииОсобого порядка для приграничья не предусмотрено: белгородцам — о росте тарифов ЖКУ
#Алёна Мальцева#Общество#Вода#Электроэнергия#Газ#Такси#Коммунальные услуги#Общественный транспорт#Военные#Начисления#РЭБ
Подпишитесь
Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье
Сегодня, 11:41
Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР
Сегодня, 06:23
Под Белгородом «прилетело» на с/х предприятие, в приграничье — пожар из-за FPV-дрона
Сегодня, 10:23
Один из кандидатов на место Андросова в горсовете Белгорода выбывает из гонки
Сегодня, 11:10
Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ
Сегодня, 07:27
«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?
Сегодня, 08:03