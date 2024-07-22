Почему жителям закрытых населённых пунктов Белгородской области приходят счета ЖКУ?

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Приходят ли счёта на оплату коммунальных услуг жителям населённых пунктов, которые по решению оперштаба закрыли на въезд?
Если человек передаёт показания, то есть, проживает на закрытых территориях, то оплата начисляется. Если потребления ресурсов по приборам учёта нет, то и счета на оплату приходить не будут.
Электроэнергию потребляло до 1 июня 29 тысяч абонентов. Они потребили 3,9 млн кВт/часов, в денежном эквиваленте — 17,3 млн рублей. В июне и июле платежи не выставлялись. Энергетики не выставляли счета и не принимали показания, по газу показания принимались, но счета не выставляли, такая же ситуация по воде. Так, на август было потреблено 4,5 млн кВт/часов — это 19,9 млн рублей.
За ранее потреблённые ресурсы сбытовые компании будут обязаны взыскать средства. Бывает, что происходят ошибки, но после обращения собственника жилья их решают и счета отзывают.
Это коснётся ещё 14 населенных пунктов. Туда будут пускать по строгому регламенту: общественный транспорт и такси будут разворачивать, возможность заехать будет у взрослых мужчин в бронеавто с РЭБ, а также в средствах индивидуальной защиты и в сопровождении военных.