Некоторым белгородцам сделали послабления по оплате ЖКУ. Кто попал в список?

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Некоторые жители Белгородской области получат послабления по оплате ЖКУ. До 1 сентября включительно решено не предъявлять платежи за жилищно-коммунальные услуги тем, кто не проживает на территории перечисленных ниже населённых пунктов. Исключение — оплата тех услуг, которые начисляются по показаниям счётчиков.
В этом случае речь идёт:
Помимо этого, решено не предъявлять платежи тем, чьё жильё разрушено в результате атак ВСУ. Исключение — оплата услуг по счётчикам. В этом случае в список попали:
Кроме того, жители нескольких населённых пунктов до 1 сентября могут не платить за вывоз твёрдых коммунальных отходов. В перечне:
Напомним, что с 1 июля в Белгородской области, как и по всей стране, вырастут платежи за ЖКУ.