Некоторым белгородцам сделали послабления по оплате ЖКУ. Кто попал в список?

Некоторые жители Белгородской области получат послабления по оплате ЖКУ. До 1 сентября включительно решено не предъявлять платежи за жилищно-коммунальные услуги тем, кто не проживает на территории перечисленных ниже населённых пунктов. Исключение — оплата тех услуг, которые начисляются по показаниям счётчиков.