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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Платёжка

Некоторым белгородцам сделали послабления по оплате ЖКУ. Кто попал в список?

9 июля 2024, 13:48
Фото: 1MI
Платёжка

Гладков сообщил о решениях оперштаба по плате за ЖКУ и вывоз мусора

Жителям белгородского приграничья частично отменили оплату ЖКУ, однако есть нюансы. Кроме того, в список попали не все населённые пункты. О решениях оперштаба сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
ЖКХ

Некоторые жители Белгородской области получат послабления по оплате ЖКУ. До 1 сентября включительно решено не предъявлять платежи за жилищно-коммунальные услуги тем, кто не проживает на территории перечисленных ниже населённых пунктов. Исключение — оплата тех услуг, которые начисляются по показаниям счётчиков.

В этом случае речь идёт:

  • о Грайворонском горокруге (Козинка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Горьковский, Новостроевка-Вторая, Доброполье, Заречье-Первое и Заречье-Второе, Байрак, Понуры, Казачок, Безымено, Совхозный, Дроновка, Пороз);
  • Валуйском горокруге (Старый Хутор, Долгое, Новопетровка);
  • Борисовском районе (Лозовая Рудка, Казачье-Рудченское, Цаповка, Грузское);
  • Белгородском районе (Щетиновка, Валковский).

Помимо этого, решено не предъявлять платежи тем, чьё жильё разрушено в результате атак ВСУ. Исключение — оплата услуг по счётчикам. В этом случае в список попали:

  • Белгород,
  • Шебекинский округ,
  • Грайворонский округ,
  • Валуйский округ,
  • Борисовский район.

Кроме того, жители нескольких населённых пунктов до 1 сентября могут не платить за вывоз твёрдых коммунальных отходов. В перечне:

  • Борисовский район (Берёзовка, Байцуры, Богун-Городок);
  • Грайворонский горокруг (Глотово);
  • Шебекинский горокруг (Муром, Красное, Ленинский).

Напомним, что с 1 июля в Белгородской области, как и по всей стране, вырастут платежи за ЖКУ.

Чего ждать белгородцам от следующей «платёжки»?
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