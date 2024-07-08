Платёжки новые, проблемы старые: как изменятся счета за ЖКУ в городах России

Государство предоставляло регионам базовый тариф, однако в девяти из 16 городов он оказался превышенным. Самыми активными в увеличении платежей могли быть власти Новосибирска. Им разрешили увеличить стоимость жилищно-коммунальных услуг на 12,7%. Однако они отказались от этого, и теперь тарифы поднимутся на 11%. «Лидером» по уровню повышения оказалась Пермь с 12,7%. За ней следует Казань. Там оплата возрастёт на 12,5%. В Москве и Екатеринбурге уровень повышения превысит базовый индекс. Например, в Москве фактическое увеличение оплаты ЖКУ составило 11,4%, а в столице Урала — 10,3%.