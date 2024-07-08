Платёжки новые, проблемы старые: как изменятся счета за ЖКУ в городах России

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Средний рост тарифов составил 10%. Повышение стоимости воды, газа, электричества и других услуг превысило уровень инфляции за прошлый год, но оказалось ниже увеличения заработных плат граждан.
Эксперты из Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) обозначают это как компромисс. Но то, что может показаться обоснованным для страны в целом, для каждой семьи означает новые расходы и отказ от запланированных покупок или долгожданного отпуска.
Система установления тарифов в России несправедлива, так как размер платежей определяется государством, утверждают экономисты. Наибольшую выгоду из этого извлекают естественные монополии. По мнению депутатов Государственной Думы, необходимо пересмотреть принципы формирования тарифов.
Исследователи из ИПЭМ, проанализировав повышение оплаты за коммунальные услуги, пришли к выводу, который вызывает сомнения: расходы на жилищно-коммунальные услуги будут расти быстрее, чем в предыдущие годы, но бремя для семейного бюджета сократится. Предыдущее повышение составило 7,5%, а текущее — 9,1%.
В период с 2019 по 2022 годы от 5,9% до 11,8% доходов семей уходили на оплату ЖКУ. Новое повышение будет немного меньше предыдущего — от 5,7% до 11,6%.
Государство предоставляло регионам базовый тариф, однако в девяти из 16 городов он оказался превышенным. Самыми активными в увеличении платежей могли быть власти Новосибирска. Им разрешили увеличить стоимость жилищно-коммунальных услуг на 12,7%. Однако они отказались от этого, и теперь тарифы поднимутся на 11%. «Лидером» по уровню повышения оказалась Пермь с 12,7%. За ней следует Казань. Там оплата возрастёт на 12,5%. В Москве и Екатеринбурге уровень повышения превысит базовый индекс. Например, в Москве фактическое увеличение оплаты ЖКУ составило 11,4%, а в столице Урала — 10,3%.
В других крупных городах власти старались увеличить плату немного меньше, чем было разрешено. Наименьший рост тарифов затронет жителей Краснодара. Здесь платежи вырастут на 8,4%.
В Санкт-Петербурге в связи с предстоящими выборами власти решили не увеличивать тарифы в этом году. Однако жители города всё равно получат счета с повышением, хоть и только на 2%.
Наибольшие суммы за коммунальные услуги заплатят в Москве. Средний платёж семьи в столице составляет 12,5 тысячи рублей в месяц при среднем доходе на человека в 107 945 рублей. В Санкт-Петербурге тарифы остались на месте, но всё же все жители вносят свой вклад. В среднем, 8859 рублей при доходе на душу населения 70 206 рублей. Наименьший общий платёж в Челябинске, где семьи будут платить немного больше 7 тысяч — средний счёт на семью составит 7076 рублей.
По мнению членов комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы, увеличение оплаты жилищно-коммунальных услуг на 9,9% — это среднее значение. Большие города находятся под особым контролем федеральных властей, потому что оплата за коммуналку является социальным вопросом.
Основное различие заключается в том, что, например, в Москве состояние инфраструктуры сильно лучше, чем в других регионах страны. Помимо порога в 10% по субсидированию ЖКУ, Москва из своего бюджета финансирует часть содержания многоквартирных домов.
В других регионах власти опасаются увеличить расходы на коммуналку, отмечает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева: «Действительно, многие регионы не повышают тарифы, опасаясь того, что население это негативно воспримет, но в результате этого понижается качество коммунальных услуг. Помощь оказывается и богатым, и бедным. В то время как правильная модель могла бы устанавливать экономически обоснованные цены, но помогать точечно тем, кому сложно за это расплачиваться».