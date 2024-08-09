На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?

Только белгородцы оплатили первые квитанции ЖКХ по повышенным с 1 июля тарифам, как снова идут разговоры о дальнейшем повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля 2025 года коммунальные платежи опять увеличатся. На данный момент точно неизвестно, на сколько тарифы вырастут. Сейчас индекс только согласовывается.