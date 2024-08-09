На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Только белгородцы оплатили первые квитанции ЖКХ по повышенным с 1 июля тарифам, как снова идут разговоры о дальнейшем повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля 2025 года коммунальные платежи опять увеличатся. На данный момент точно неизвестно, на сколько тарифы вырастут. Сейчас индекс только согласовывается.
Основная причина индексаций — это увеличение эксплуатационных затрат поставщиков ресурсов. Компенсировать эти траты из бюджета возможностей нет. Когда ФАС России установит предельный индекс, тогда власти рассмотрят вариант компенсаций, но сказать, будет это льготный тариф или нет, пока нельзя.
До зимы 2024 года ФАС согласует предельные индексы для всех регионов.
Во время индексации установят единый тариф на водоснабжение и водоотведение. Сейчас такая возможность есть, потому что в этом году завершилось объединение водопроводного и канализационного комплекса на территории Белгородской области. Последним вошёл в структуру Старооскольский городской округ.
«За этот период было введено колоссальное количество объектов, которые как новые должны войти в тарифную составляющую, это электроэнергия, эксплуатационные затраты. То, чего в сегодня существующих тарифах не учли. За три года расширили протяжённость сетей, большое количество станций водоподготовки, скважин», — рассказал Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области.
Наталья Косилова, начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, рассказала, что в ФАС России направлены документы на повышение тарифа на 10% в среднем, а надбавку по отдельным муниципалитетам — ещё в 10%.