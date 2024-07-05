Чего ждать белгородцам от следующей «платёжки»?

А вот в «Белоблводоканале», наоборот, хотят систему упростить и ввести единый тариф на водоснабжение. Сейчас тарифов на водоснабжение и водоотведение по региону аж 47. Использовать единую плату за воду позволит объединение оператора. Теперь «Белоблводоканал» содержит весь водохозяйственный комплекс. Новый и единственный тариф может появиться в 2025 году.