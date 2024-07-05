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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Чего ждать белгородцам от следующей «платёжки»?

Чего ждать белгородцам от следующей «платёжки»?

5 июля 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
С 1 июля 2024 года произошла индексация тарифов стоимости коммунальных услуг. Подорожало семь услуг, но на сколько и как — читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Льготы

С 1 июля 2024 цены на коммунальные услуги в Белгородской области выросли. Средний рост не превысил 14%. Изменились цены на семь услуг из «платёжки».

В остальных регионах Черноземья максимальная индексация выше, чем в Белгородской области. В Воронежской области это до 14,7%, в Липецкой области — до 14,5%. В Курской области ФАС установили допустимый индекс в 14,4%.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.11.2023 № 3147-рРаспоряжение Правительства Российской Федерации от 10.11.2023 № 3147-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.11.2023 № 3147-р

Как изменятся тарифы?

Кроме повышения стоимости тарифов ЖКХ, в чём-то меняется и система оплаты. Так, для электричества создадут три диапазона. Стоимость будет зависеть от потребления и типа плиты: газовой или электрической.

А вот в «Белоблводоканале», наоборот, хотят систему упростить и ввести единый тариф на водоснабжение. Сейчас тарифов на водоснабжение и водоотведение по региону аж 47. Использовать единую плату за воду позволит объединение оператора. Теперь «Белоблводоканал» содержит весь водохозяйственный комплекс. Новый и единственный тариф может появиться в 2025 году.

Сколько будут платить белгородцы за коммунальные услуги: электроэнергия

В регионе установили дифференцированные тарифы на электричество. Такая мера была принята после обнаружения неоправданно высокого использования ресурса. Разделили всё на три диапазона:

  1. Если у вас объём потребления электричества не превышает 15 тысяч киловатт-часов и газовая плита, то для вас тариф будет 5 рублей 33 копейки. Если электрическая плита — 3 рубля 34 копейки.
  2. Если потребление превышает 15 тысяч киловатт-часов, но не достигает 15 050 киловатт-часов, то при использовании газовой плиты стоимость тарифа будет 5 рублей 34 копейки, а с электрической — 3 рубля и 74 копейки.
  3. В третий диапазон попадают потребители выше. Плата составит до 7 рублей и 61 копейки для помещений с газовыми плитами и 5 рублей 33 копейки с электрическими.

В первую категорию войдут 90% абонентов региона. По сравнению с прошлым годом цена на тариф увеличится с 7% до 14%.

На платёжках, которые рассылали за июнь 2024 года, «Белгородэнергосбыт» сделал пометку, что оплатить по старым тарифам можно до 10 июля 2024 года.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергииТарифы на услуги по передаче электроэнергии
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

Сколько будут платить абоненты в Белгородской области за ЖЭУ: теплоэнергия

Тарифы на тепло повысятся из-за роста цен на воду, газ и топливо, которое нужно для отопления. Тот же газ, на котором вырабатывают более 50% тепла, подорожал на 11%. Сам тариф на теплоснабжение подорожает на 9,8%.

В Белгороде тариф за горячую воду составит 155 рублей 94 копейки за кубический метр, а отопление — 2451 рубль 40 копеек за гигакалорию.

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе теплоснабженияТарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе теплоснабжения
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе теплоснабжения

Стоимость тарифа ЖКУ для белгородцев: вода

Средний рост по муниципалитетам Белгородской области — 12%. Есть районы, где он достиг 14%, а есть те, где не изменился, — к примеру, в Корочанском районе.

В Белгороде и Белгородском районе плата за воду составит 33 рубля 73 копейки с НДС. Самый низкий тариф в Волоконовском районе — 27 рублей 55 копеек.

Тарифы на водоотведениеТарифы на водоотведение
Тарифы на водоснабжениеТарифы на водоснабжение
Тарифы на водоотведение

На сколько вырастут коммунальные платежи в Белгородской области: газ

До 1 июля 2024 года белгородцы платили 7514 рублей 29 копеек за тысячу кубометров. ФАС одобрило индексирование этого ресурса на 11,2%, но белгородцы будут платить на 9,74% больше — 8246 рублей 48 копеек за тысячу кубометров с учетом НДС.

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской областиПриказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

Повысится ли стоимость услуги по обращению с ТКО?

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами установлена стоимость единая — 550 рублей 92 копейки.

Тариф не поднялся с 1 июня, как другие услуги. Для жителей многоквартирных домов плата составит 101 рубль, а для владельцев частных домов — 110 рублей 18 копеек с человека.

В Белгородской области действуют льготы на квартплату, ими пользуются почти 20% населения

За первый квартал 2024 года льготой воспользовалось более 3 тысяч семей региона. Среднемесячная сумма субсидии — 1562 рубля.

В Белгородской области 286 тысяч льготников реализовали право на соцподдержку по оплате ЖКУ. Для этих целей из бюджетов выделено 1,2 млрд рублей, сообщает Белгородстат.

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#Алёна Мальцева#Индексация#Электроэнергия#Газ#Коммунальные услуги#Водоснабжение#Финансы#Льготы#Белгород#Теплоэнергия
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