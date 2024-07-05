Чего ждать белгородцам от следующей «платёжки»?

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
С 1 июля 2024 цены на коммунальные услуги в Белгородской области выросли. Средний рост не превысил 14%. Изменились цены на семь услуг из «платёжки».
В остальных регионах Черноземья максимальная индексация выше, чем в Белгородской области. В Воронежской области это до 14,7%, в Липецкой области — до 14,5%. В Курской области ФАС установили допустимый индекс в 14,4%.
Кроме повышения стоимости тарифов ЖКХ, в чём-то меняется и система оплаты. Так, для электричества создадут три диапазона. Стоимость будет зависеть от потребления и типа плиты: газовой или электрической.
А вот в «Белоблводоканале», наоборот, хотят систему упростить и ввести единый тариф на водоснабжение. Сейчас тарифов на водоснабжение и водоотведение по региону аж 47. Использовать единую плату за воду позволит объединение оператора. Теперь «Белоблводоканал» содержит весь водохозяйственный комплекс. Новый и единственный тариф может появиться в 2025 году.
В регионе установили дифференцированные тарифы на электричество. Такая мера была принята после обнаружения неоправданно высокого использования ресурса. Разделили всё на три диапазона:
В первую категорию войдут 90% абонентов региона. По сравнению с прошлым годом цена на тариф увеличится с 7% до 14%.
На платёжках, которые рассылали за июнь 2024 года, «Белгородэнергосбыт» сделал пометку, что оплатить по старым тарифам можно до 10 июля 2024 года.
Тарифы на тепло повысятся из-за роста цен на воду, газ и топливо, которое нужно для отопления. Тот же газ, на котором вырабатывают более 50% тепла, подорожал на 11%. Сам тариф на теплоснабжение подорожает на 9,8%.
В Белгороде тариф за горячую воду составит 155 рублей 94 копейки за кубический метр, а отопление — 2451 рубль 40 копеек за гигакалорию.
Средний рост по муниципалитетам Белгородской области — 12%. Есть районы, где он достиг 14%, а есть те, где не изменился, — к примеру, в Корочанском районе.
В Белгороде и Белгородском районе плата за воду составит 33 рубля 73 копейки с НДС. Самый низкий тариф в Волоконовском районе — 27 рублей 55 копеек.
До 1 июля 2024 года белгородцы платили 7514 рублей 29 копеек за тысячу кубометров. ФАС одобрило индексирование этого ресурса на 11,2%, но белгородцы будут платить на 9,74% больше — 8246 рублей 48 копеек за тысячу кубометров с учетом НДС.
С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами установлена стоимость единая — 550 рублей 92 копейки.
Тариф не поднялся с 1 июня, как другие услуги. Для жителей многоквартирных домов плата составит 101 рубль, а для владельцев частных домов — 110 рублей 18 копеек с человека.
За первый квартал 2024 года льготой воспользовалось более 3 тысяч семей региона. Среднемесячная сумма субсидии — 1562 рубля.
В Белгородской области 286 тысяч льготников реализовали право на соцподдержку по оплате ЖКУ. Для этих целей из бюджетов выделено 1,2 млрд рублей, сообщает Белгородстат.