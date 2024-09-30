После аварии с автобусом в Белгороде пришлось перекрыть выделенку

Несколько серьёзных аварий произошло в Белгороде и в минувшие выходные. 28 сентября столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Пострадали водитель авто и три пассажира общественного транспорта. В тот же день столкнулись Hyundai и ВАЗ, пострадали шесть человек.