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Posted 30 сентября, 06:41

Published 30 сентября, 06:41

Modified 30 сентября, 06:43

Updated 30 сентября, 06:43

Авария с автобусом в Белгороде

После аварии с автобусом в Белгороде пришлось перекрыть выделенку

30 сентября 2024, 06:41
Фото: bel.ru
Авария с автобусом в Белгороде

Белгородцев предупреждают о заторе по направлению в центр из-за ДТП

Сюжет
ДТП
Утром 30 сентября в районе «Водстроя» произошла авария с участием автобуса. Пришлось перекрыть полосу для общественного транспорта. По направлению в центр города образовалось пробка, предупреждает Организатор пассажирских перевозок.

Рабочая неделя в Белгороде началась с пробок. Затор возник из-за аварии, случившейся утром 30 сентября в районе «Водстроя».

Организатор пассажирских перевозок предупреждает, что перекрыта полоса для общественного транспорта. Из-за ДТП образовалась пробка по направлению в центр города.

Несколько серьёзных аварий произошло в Белгороде и в минувшие выходные. 28 сентября столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Пострадали водитель авто и три пассажира общественного транспорта. В тот же день столкнулись Hyundai и ВАЗ, пострадали шесть человек.

В районе «Сити Молла» в Белгороде произошло серьезное ДТП с автобусом
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#Инна Рогова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Автобус#Затор#Новости Белгорода#Перекрытие#Белгород#Пробка#Выделенная полоса
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