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Затор

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После аварии с автобусом в Белгороде пришлось перекрыть выделенку
30 сентября, 06:41
2023
Белгородцам назвали причину заторов на одной из главных улиц
Вечером 11 октября на проспекте Богдана Хмельницкого и прилегающих к нему улицах случился затор из-за аварии. В центре организации дорожного движения региона (ЦОДД) решили объяснить, с чем это связано.
12 октября 2023, 07:41
«Мёрзнем, экономим бензин»: белгородцы застряли в снежной пробке в Ростовской области
Семья с тремя детьми стояла на трассе не менее 11 часов. У них заканчиваются бензин, еда и вода. Подробности сообщает 161.ru.
31 марта 2023, 07:09
2022
Из-за «Грильфеста» в Белгороде образовались пробки
Видео заторов в районе Пикник-парка прислали читатели «Бел.Ру». Рекомендуем добираться до фестиваля на бесплатном автобусе.
9 июля 2022, 11:35

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