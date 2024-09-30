Белгородцам назвали причину заторов на одной из главных улиц

Вечером 11 октября на проспекте Богдана Хмельницкого и прилегающих к нему улицах случился затор из-за аварии. В центре организации дорожного движения региона (ЦОДД) решили объяснить, с чем это связано.