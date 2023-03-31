«Мёрзнем, экономим бензин»: белгородцы застряли в снежной пробке в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
31 марта Белгородскую область замело снегом. Снегопад прошёл в ряде населённых пунктов региона.
Испытание снегом выпало белгородцам и в других регионах. В Ростовской области водители застряли на заснеженной трассе М-4 «Дон». У них уже заканчиваются бензин, еда и вода. Многокилометровая пробка образовалась из-за выпавшего снега.
К семи утра затор сократился до 30 км. Спецтехника создаёт карманы на дороге, чтобы легковые автомобили смогли проехать. Как минимум 20 человек, оказавшихся в снежном плену, пришлось эвакуировать.
Застряли на дороге и жители Белгородской области. Семья, ехавшая домой из Пятигорска, застряла в пробке более чем на 11 часов. Теперь спокойно вернуться в областной центр они не могут, пишет 161.ru.
«Белгородцев испытывают на прочность: сначала постоянные „бахи“ и разрушения, а теперь невозможность вернуться домой. Связь то есть, то нет. Сидим, мерзнём, экономим бензин», — поделилась с журналистами жительница региона.
Со слов женщины, у них осталось только пара яблок и немного воды. В туалет застрявшие в пробке люди вынуждены ходить прямо на улице — между машинами.