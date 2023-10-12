Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Авария

Белгородцам назвали причину заторов на одной из главных улиц

12 октября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Авария

Вечерний час пик на Богданке в Белгороде привёл к затору

Вечером 11 октября на проспекте Богдана Хмельницкого и прилегающих к нему улицах случился затор из-за аварии. В центре организации дорожного движения региона (ЦОДД) решили объяснить, с чем это связано.

Дороги в центре Белгорода испытывают большую нагрузку в вечернее время из-за растущего уровня автомобилизации и недостаточной связности спальных районов с рабочими местами людей. В связи с этим любая нештатная ситуация может вызвать заторы на прилегающих улицах, заявляет ЦОДД.

11 октября на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенская в 17:27 случилось ДТП, которое и затруднило движение на многих улицах. Некоторые водители захотели объехать затор и переместились на малый проезд Богдана Хмельницкого, из-за чего и там появились пробки.

Ситуация на дороге улучшилась после устранения последствий аварии.

В ЦОДД уточнили, что работа общественного транспорта не нарушилась благодаря выделенным полосам.

Двое детей пострадали в страшной аварии под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека погибли после атаки БПЛА под БелгородомТело маленького ребёнка нашли под завалами после взрыва в БелгородеПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, загорелся дом
#Белгородская область#Затор#Новости Белгорода#Белгород#Пробка#Богданка#Автомобильная авария#Александра Склярова
Подпишитесь
В результате взрыва в Белгороде пострадала сотрудница БГТУ им. Шухова
Сегодня, 09:18
Очевидцы трагедии в Белгороде рассказали о ночных событиях
Сегодня, 06:44
«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде
Сегодня, 08:58
Что известно о ночном ЧП в Белгороде
Сегодня, 06:51
«Фонарь»: в результате ночного ЧП в Белгороде погибла девочка детсадовского возраста
Сегодня, 07:31
Гладков: причины ночного ЧП в Белгороде назовут после вердикта следователей
Сегодня, 08:22