Белгородцам назвали причину заторов на одной из главных улиц

Дороги в центре Белгорода испытывают большую нагрузку в вечернее время из-за растущего уровня автомобилизации и недостаточной связности спальных районов с рабочими местами людей. В связи с этим любая нештатная ситуация может вызвать заторы на прилегающих улицах, заявляет ЦОДД.