Белгородцам назвали причину заторов на одной из главных улиц

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Дороги в центре Белгорода испытывают большую нагрузку в вечернее время из-за растущего уровня автомобилизации и недостаточной связности спальных районов с рабочими местами людей. В связи с этим любая нештатная ситуация может вызвать заторы на прилегающих улицах, заявляет ЦОДД.
11 октября на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенская в 17:27 случилось ДТП, которое и затруднило движение на многих улицах. Некоторые водители захотели объехать затор и переместились на малый проезд Богдана Хмельницкого, из-за чего и там появились пробки.
Ситуация на дороге улучшилась после устранения последствий аварии.
В ЦОДД уточнили, что работа общественного транспорта не нарушилась благодаря выделенным полосам.