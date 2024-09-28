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Posted 28 сентября, 10:59

Published 28 сентября, 10:59

Modified 28 сентября, 11:01

Updated 28 сентября, 11:01

В Белгороде в аварии пострадали водитель Mercedes и три пассажира автобуса

В Белгороде в аварии пострадали водитель Mercedes и три пассажира автобуса

28 сентября 2024, 10:59
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Сюжет
Авария
ДТП произошло днём 28 сентября на улице Попова. Информацию о последствиях предоставили в Госавтоинспекции по Белгородской области.

В полдень субботы у перекрёстка улиц Попова и Островского в Белгороде произошла серьёзная авария с участием иномарки и пассажирского автобуса. По данным регионального управления Госавтоинспекции, водитель Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в ПАЗ. После этого автобус съехал с дороги и снёс часть ограждения на тротуаре.

Водитель иномарки получил травмы, также за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса.

Напомним, накануне авария иномарки и пассажирского транспорта произошла на улице Щорса в районе «Сити Молла». Пострадал 64-летний водитель легкового автомобиля.

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