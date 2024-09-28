В Белгороде в аварии пострадали водитель Mercedes и три пассажира автобуса

В полдень субботы у перекрёстка улиц Попова и Островского в Белгороде произошла серьёзная авария с участием иномарки и пассажирского автобуса. По данным регионального управления Госавтоинспекции, водитель Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в ПАЗ. После этого автобус съехал с дороги и снёс часть ограждения на тротуаре.