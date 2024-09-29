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Posted 29 сентября, 09:10

Published 29 сентября, 09:10

Modified 29 сентября, 09:17

Updated 29 сентября, 09:17

ДТП

В Белгороде шесть человек пострадали в аварии, среди них дети 14 и 5 лет

29 сентября 2024, 09:10
Фото: 1MI
ДТП

В Белгороде травмы получили двое детей из-за столкновения Hyundai и «ВАЗа»

Сюжет
ДТП
Столкновение двух автомобилей на Кутузова в Белгороде закончилось травмами для шести человек. Среди них есть двое детей — пяти и 14 лет. ДТП произошло из-за непредоставления преимущества автомобилем, выезжавшего со второстепенной дороги.

На улице Кутузова, 18 в Белгороде в ДТП пострадали шесть человек, в числе которых двое детей. Hyundai Getz столкнулся с Lada Priora на пересечении с Бассейной. Как оказалось, инормарка при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу «ВАЗу».

Травмы получили водитель Hyundai, четыре пассажира авто, включая пятилетнего ребёнка, а также пассажир Lada — подросток 14 лет. За рулём первого находилась 38-летняя женщина, второго — мужчина 31 года.

Авария произошла вчера, примерно в 16:30.

28 сентября в Белгороде произошла ещё одна авария — столкнулись иномарка и автобус. Пострадали три пассажира общественного транспорта и водитель авто.

В Белгороде в аварии пострадали водитель Mercedes и три пассажира автобуса
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