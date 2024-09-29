В Белгороде шесть человек пострадали в аварии, среди них дети 14 и 5 лет

На улице Кутузова, 18 в Белгороде в ДТП пострадали шесть человек, в числе которых двое детей. Hyundai Getz столкнулся с Lada Priora на пересечении с Бассейной. Как оказалось, инормарка при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу «ВАЗу».