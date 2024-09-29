В Белгороде шесть человек пострадали в аварии, среди них дети 14 и 5 лет

Posted 29 сентября, 09:10
Published 29 сентября, 09:10
Modified 29 сентября, 09:17
Updated 29 сентября, 09:17
На улице Кутузова, 18 в Белгороде в ДТП пострадали шесть человек, в числе которых двое детей. Hyundai Getz столкнулся с Lada Priora на пересечении с Бассейной. Как оказалось, инормарка при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу «ВАЗу».
Травмы получили водитель Hyundai, четыре пассажира авто, включая пятилетнего ребёнка, а также пассажир Lada — подросток 14 лет. За рулём первого находилась 38-летняя женщина, второго — мужчина 31 года.
Авария произошла вчера, примерно в 16:30.
28 сентября в Белгороде произошла ещё одна авария — столкнулись иномарка и автобус. Пострадали три пассажира общественного транспорта и водитель авто.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]