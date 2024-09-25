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Posted 25 сентября, 13:19

Published 25 сентября, 13:19

Modified 25 сентября, 13:19

Updated 25 сентября, 13:19

Последствия ДТП в Воронежской области

Микроавтобус Губкин — Воронеж попал в ДТП, есть пострадавшие среди пассажиров

25 сентября 2024, 13:19
Фото: Telegram-канал полиции Воронежской области
Последствия ДТП в Воронежской области

Белгородец за рулём микроавтобуса попал в ДТП под Воронежем

Сюжет
ДТП
На трассе Курск — Воронеж произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди, сообщили в УМВД России по Воронежской области. Одним из участников аварии оказался белгородец за рулём микроавтобуса.

В среду, 25 сентября, примерно в 8:15 в Семилукском районе Воронежской области произошло серьёзное ДТП с микроавтобусом.

По предварительным данным, на трассе Курск — Воронеж 55-летний водитель Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу микроавтобусу Iveco. За рулём последнего был 44-летний белгородец, а в салоне — девять пассажиров.

В результате аварии водитель легковушки и два пассажира микроавтобуса — 37 и 54 лет — получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.

Последствия ДТППоследствия ДТП
Последствия ДТППоследствия ДТП
Последствия ДТП. Фото: Telegram-канал полиции Воронежской области
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