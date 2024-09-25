Микроавтобус Губкин — Воронеж попал в ДТП, есть пострадавшие среди пассажиров

По предварительным данным, на трассе Курск — Воронеж 55-летний водитель Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу микроавтобусу Iveco. За рулём последнего был 44-летний белгородец, а в салоне — девять пассажиров.