Микроавтобус Губкин — Воронеж попал в ДТП, есть пострадавшие среди пассажиров

Posted 25 сентября, 13:19
Published 25 сентября, 13:19
Modified 25 сентября, 13:19
Updated 25 сентября, 13:19
В среду, 25 сентября, примерно в 8:15 в Семилукском районе Воронежской области произошло серьёзное ДТП с микроавтобусом.
По предварительным данным, на трассе Курск — Воронеж 55-летний водитель Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу микроавтобусу Iveco. За рулём последнего был 44-летний белгородец, а в салоне — девять пассажиров.
В результате аварии водитель легковушки и два пассажира микроавтобуса — 37 и 54 лет — получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.
Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.