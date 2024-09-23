В ДТП под Белгородом пострадали две девочки, водитель автобуса скрылся

Posted 23 сентября, 09:02
Published 23 сентября, 09:02
Modified 23 сентября, 09:02
Updated 23 сентября, 09:02
Первое ДТП произошло в Белгородском районе. В посёлке Северный водитель автобуса резко остановился, из-за чего в салоне упали двухлетняя и девятилетняя девочки. Сам водитель с места происшествия скрылся. 40-летнего мужчину уже нашли, ведётся административное расследование.
В Старооскольском округе случилось сразу две аварии. В первой 30-летний водитель BMW X5 съехал с дороги в кювет, машина перевернулась. Мужчина погиб на месте. Оказалось, что за этот год он 46 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
Вторая авария в муниципалитете произошла с участием 15-летнего водителя мопеда Alpha. Тот ехал без госномера, из-за небезопасной скорости мопед перевернулся. Подросток пострадал. Водительского удостоверения у него не было.
В Корочанском районе на автодороге Крым — Москва — Тула — соединительная дорога Белгород «М4-Дон» 54-летний водитель Audi 80 не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего авто съехало с дороги в кювет и перевернулось. В результате аварии пострадал только автомобилист.
В Красногвардейском районе 57-летний водитель мотоцикла RACER RC 250 CS при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina. Пострадал мотоциклист, у которого отсутствовали права, но присутствовало алкогольное опьянение.