В ДТП под Белгородом пострадали две девочки, водитель автобуса скрылся

В Старооскольском округе случилось сразу две аварии. В первой 30-летний водитель BMW X5 съехал с дороги в кювет, машина перевернулась. Мужчина погиб на месте. Оказалось, что за этот год он 46 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.