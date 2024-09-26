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Posted 26 сентября, 14:00

Published 26 сентября, 14:00

Modified 26 сентября, 14:02

Updated 26 сентября, 14:02

Последствия обстрела

Частный дом загорелся после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

26 сентября 2024, 14:00
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела

ВСУ ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Всего со стороны Украины атаковали три белгородских поселения. Пострадавших нет, но есть разрушения.

Днём 26 сентября ВСУ атаковали Шебекинский городской округ. В селе Белянка после обстрела загорелась трава. В Безлюдовке пострадали три надворные постройки, а в Муроме FPV-дрон атаковал частный дом, из-за чего тот загорелся и получил значительные повреждения.

По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал.

Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрела. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Отметим, что сегодня также пострадал работавший в поле Краснояружского района тракторист — он наехал на взрывное устройство. Ему оказали помощь в районной больнице, а затем перевезли в областную клиническую. Трактор полностью сгорел.

Пострадавших от сильнейшего обстрела Белгорода стало больше
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#Александра Склярова#Белгородская область#Безлюдовка#Муром#Белгород#Обстрел#Приграничье#Белянка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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