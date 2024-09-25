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Posted 25 сентября, 11:28

Published 25 сентября, 11:28

Modified 25 сентября, 11:30

Updated 25 сентября, 11:30

Трамвай «Львёнок»

В Черноземье завезли новые трамваи «Львёнок»

25 сентября 2024, 11:28
Фото: ПК Транспортные системы
Трамвай «Львёнок»

Курск получил новые трамваи «Львёнок»

Сюжет
Черноземье
Новые трамваи привезли в Курскую область. Вскоре в столице соседнего региона появится второй маршрут для «Львёнка». Подробности сообщили «Курские известия».

В Курске вскоре начнут курсировать новые трамваи «Львёнок». Транспорт привезли в регион ещё в конце 2023 года — тогда доставили восемь трамваев.

Вчера, 24 сентября, в регионе прибыли ещё четыре единицы транспорта: их распаковали и вскоре отправят на обкатку.

Этот трамвай курсирует по маршруту № 1 — он единственный действующий по региону. В ноябре планируется доставить ещё 14 вагонов, а в следующем году открыть маршрут № 4.

Напомним, что в Белгородской области курсирует скоростной трамвай, однако в регионе обсуждалась его ликвидация. После этой новости более сотни белгородцев подписали петицию за его сохранение.

Ликвидируют или нет? Старооскольцам сообщили о судьбе скоростного трамвая
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#Александра Склярова#Город#Общество#Курская область#Маршрут#Трамвай#Курск#Черноземье
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