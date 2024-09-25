В Черноземье завезли новые трамваи «Львёнок»

Posted 25 сентября, 11:28
Published 25 сентября, 11:28
Modified 25 сентября, 11:30
Updated 25 сентября, 11:30
В Курске вскоре начнут курсировать новые трамваи «Львёнок». Транспорт привезли в регион ещё в конце 2023 года — тогда доставили восемь трамваев.
Вчера, 24 сентября, в регионе прибыли ещё четыре единицы транспорта: их распаковали и вскоре отправят на обкатку.
Этот трамвай курсирует по маршруту № 1 — он единственный действующий по региону. В ноябре планируется доставить ещё 14 вагонов, а в следующем году открыть маршрут № 4.
Напомним, что в Белгородской области курсирует скоростной трамвай, однако в регионе обсуждалась его ликвидация. После этой новости более сотни белгородцев подписали петицию за его сохранение.