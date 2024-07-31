Пока в Белгородской области пытаются спасти трамвай, в Орёл привезли троллейбус

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Транспорт поступил в МУП «ТТП» рано утром 31 июля. Источник подтверждает это видеороликом от администрации Орла.
По словам директора предприятия Игоря Косолапова, новые троллейбусы, прежде чем выйти на городские улицы, должны пройти техобслуживание и оформление всей необходимой документации. Это меры безопасности пассажиров.
Городская администрация также сообщила, что все пять обещанных троллейбусов начнут ездить по городу с 1 сентября. Из этого следует, что остальные машины должны поставить в ближайшее время.
Кроме того, директор трамвайно-троллейбусного предприятия отметил, что дело не ограничится пятью машинами.
В Белгородской области тем временем пытаются сохранить трамвай. Соответствующую петицию составили жители Старооскольского горокруга. Они опасаются, что в случае ликвидации трамвая может исчезнуть одно из сёл.
Что же касается троллейбусов, их в Белгороде нет с июля 2022 года. Убирали их под предлогом, что изношенность транспорта составляла 95%, а обновление в городе троллейбусного парка могло обойтись в сумму свыше 7 млрд рублей. Некоторые белгородские троллейбусы тем временем «переехали» в столицу соседнего региона — в Воронеж.