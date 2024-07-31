Пока в Белгородской области пытаются спасти трамвай, в Орёл привезли троллейбус

Что же касается троллейбусов, их в Белгороде нет с июля 2022 года. Убирали их под предлогом, что изношенность транспорта составляла 95%, а обновление в городе троллейбусного парка могло обойтись в сумму свыше 7 млрд рублей. Некоторые белгородские троллейбусы тем временем «переехали» в столицу соседнего региона — в Воронеж.