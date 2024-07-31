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Троллейбус

Пока в Белгородской области пытаются спасти трамвай, в Орёл привезли троллейбус

31 июля 2024, 14:55
Фото: 1MI
Троллейбус

В Орёл из Санкт-Петербурга доставили первый из пяти троллейбусов

Сотрудники трамвайно-троллейбусного предприятия города получили сегодня, 31 июля, из культурной столицы страны обещанный троллейбус. Об этом сообщает издание «Орелtimes».

Транспорт поступил в МУП «ТТП» рано утром 31 июля. Источник подтверждает это видеороликом от администрации Орла.

По словам директора предприятия Игоря Косолапова, новые троллейбусы, прежде чем выйти на городские улицы, должны пройти техобслуживание и оформление всей необходимой документации. Это меры безопасности пассажиров.

Городская администрация также сообщила, что все пять обещанных троллейбусов начнут ездить по городу с 1 сентября. Из этого следует, что остальные машины должны поставить в ближайшее время.

Кроме того, директор трамвайно-троллейбусного предприятия отметил, что дело не ограничится пятью машинами.

В Белгородской области тем временем пытаются сохранить трамвай. Соответствующую петицию составили жители Старооскольского горокруга. Они опасаются, что в случае ликвидации трамвая может исчезнуть одно из сёл.

Что же касается троллейбусов, их в Белгороде нет с июля 2022 года. Убирали их под предлогом, что изношенность транспорта составляла 95%, а обновление в городе троллейбусного парка могло обойтись в сумму свыше 7 млрд рублей. Некоторые белгородские троллейбусы тем временем «переехали» в столицу соседнего региона — в Воронеж.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Черноземье#Троллейбус#Орёл
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