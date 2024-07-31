В Москве и Санкт-Петербурге апробируют беспилотные трамваи

В Минэкономразвития сообщили, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин одобрил документ о вводе экспериментально-правового режима по использованию беспилотных транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге, который будет действовать в течение трех лет.

Для удобства пассажиров в двух мегаполисах страны предлагается ввести беспилотные трамваи, передает newkhakasiya.online. В рамках реализации данной инициативы будет проводиться обучение операторов и водителей-испытателей. Для обеспечения безопасности движения предусмотрены регулярное техобслуживание и проверка технического состояния беспилотного транспорта. На начальной стадии эксперимента пробег транспортных средств в совокупности составит более трех тысяч километров, что соответствует 150 часам работы. Далее контроль за движением транспорта будет осуществлять оператор. По словам заместителя министра экономического развития Максима Колесникова, каждая поездка беспилотных транспортных средств будет проходить под контролем водителя-испытателя. Первые тестовые поездки беспилотных трамваев с пассажирами по Москве начнутся уже этой осенью. Вагоны будут двигаться автоматически, а водитель будет лишь контролировать их перемещение.