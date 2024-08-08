Ликвидируют или нет? Старооскольцам сообщили о судьбе скоростного трамвая

Начальник управления транспорта и связи администрации Старооскольского городского округа Алексей Шеховцов сообщил, что пока не принято решение о ликвидации скоростного трамвая. Для этого необходимо единогласное согласие всех учредителей ООО, а именно ОЭМК имени А. А. Угарова и администрации муниципалитета.