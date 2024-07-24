Более 100 человек подписали петицию за сохранение трамвая в Белгородской области

В городе уже не первый год ходят слухи об упразднении скоростного трамвая. С мая 2024 года их стало распространяться всё больше. И ходят слухи на фоне масштабных закупок автобусов для перевозки работников ОЭМК — основного инвестора и потребителя трамвайной линии. Минтранс же планирует на месте трамвайные станции на пригородной магистрали построить автобусные остановки.