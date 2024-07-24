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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Трамвай

Более 100 человек подписали петицию за сохранение трамвая в Белгородской области

24 июля 2024, 12:13
Фото: 1MI
Трамвай

Старооскольцы создали петицию за сохранение скоростного трамвая

Старый Оскол может остаться без скоростного трамвая. На портале Change.org петицию за сохранение экологичного транспорта подписали уже более ста человек. Жители города обеспокоены слухами о том, что вместо трамвайных остановок на пригородной магистрали появятся автобусные.

Во вторник, 23 июля, на портале Change.org неравнодушный гражданин разместил петицию с требованием сохранить скоростной трамвай в Старом Осколе. На момент написания материала петицию подписали 129 человек.

В городе уже не первый год ходят слухи об упразднении скоростного трамвая. С мая 2024 года их стало распространяться всё больше. И ходят слухи на фоне масштабных закупок автобусов для перевозки работников ОЭМК — основного инвестора и потребителя трамвайной линии. Минтранс же планирует на месте трамвайные станции на пригородной магистрали построить автобусные остановки.

Местные жители просят сохранить экологичный общественный транспорт, который очень нужен городу.

«Этот транспорт жизненно важен для города, много семей с детьми, пенсионеры, дачники пользуются этим транспортом. Помимо самих жителей города, люди, живущие на окраине, […] постоянно передвигаются на этом транспорте, в том числе дети ездят из школ города. Пожалуйста, окажите поддержку данному транспорту, не допустите его закрытию», — написано в петиции.

Ранее жители села в Старооскольском округе жаловались, что их населённый пункт может исчезнуть, если трамвай всё-таки решат убрать.

ПетицияПетиция
ПетицияПетиция
Петиция
Фото: скриншот сайта Change.org
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Трамвай#Новости Старого Оскола#Петиция#Change.org#Скоростной трамвай
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