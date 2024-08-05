Решений о ликвидации не было: что будет с трамваем в Старом Осколе?

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Белгородской области появились слухи о закрытии старооскольского трамвая. Слышат их местные жители не первый год, но сейчас обсуждения ведутся всё более активно. Будут ли закрывать его — журналисты Бел.Ру обратились с таким запросом в администрацию.
ООО «Скоростной трамвай» в Старом Осколе — это одна из двух систем такого рельсового транспорта в России, которая официально и фактически является именно скоростным трамваем. Также эта трамвайная система является одной из последних, что построили в СССР и России.
Сейчас петицию против ликвидации трамвая подписало более 3500 человек. Автор петиции пишет, что этот транспорт жизненно важен для города. Его используют не только в городе, но и на окраинах, где самый удобный вариант передвижения — трамвай.
В администрации Старого Оскола нам ответили, что ей принадлежит 49% уставного капитала юридического лица трамвая. Вторая часть — предприятию. Полная ликвидация возможна только при соглашении обоих учредителей.
«Никаких решений о ликвидации или приостановке деятельности ООО „Скоростной трамвай“ не принималось. Предприятие работает в штатном режиме», — ответили в администрации Старого Оскола.
Сейчас в связи «с прецедентами и возросшими рисками ограничения электроснабжения в результате внешнего воздействия» в администрации стали искать другие варианты для перевозки людей в дополнение к трамваю. Также проводят оценку эффективности транспортной системы. По итогам примут решения о дальнейшем совершенствовании транспортной системы всего городского округа.
При обсуждении перспектив трамвайной линии примут во внимание несколько факторов:
необходимость капитального ремонта путей и замены подвижного состава, общая изношенность используемой техники и связанные с этим риски для пассажиров;
сокращение пассажиропотока на трамвайной линии на 25% на протяжении последних 5 лет при возрастающем потоке частного легкового автотранспорта на трассе M1-1;
Как сообщает мэрия, предложения по совершенствованию транспортной системы округа будут обсуждаться с жителями.