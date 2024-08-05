bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Власти Старого Оскола прокомментировали информацию о закрытии трамваев

Решений о ликвидации не было: что будет с трамваем в Старом Осколе?

5 августа 2024, 12:41
Фото: 1MI

Власти Старого Оскола прокомментировали информацию о закрытии трамваев

Опять в Старом Осколе начались обсуждения ликвидации трамвая. Принято ли решение об этом? Петиция за сохранение рельсового транспорта получила большее распространение, её подписало больше 3 тысяч человек. Что журналистам Бел.Ру ответили в администрации округа — читайте в материале.

В Белгородской области появились слухи о закрытии старооскольского трамвая. Слышат их местные жители не первый год, но сейчас обсуждения ведутся всё более активно. Будут ли закрывать его — журналисты Бел.Ру обратились с таким запросом в администрацию.

ООО «Скоростной трамвай» в Старом Осколе — это одна из двух систем такого рельсового транспорта в России, которая официально и фактически является именно скоростным трамваем. Также эта трамвайная система является одной из последних, что построили в СССР и России.

Сейчас петицию против ликвидации трамвая подписало более 3500 человек. Автор петиции пишет, что этот транспорт жизненно важен для города. Его используют не только в городе, но и на окраинах, где самый удобный вариант передвижения — трамвай.

В администрации Старого Оскола нам ответили, что ей принадлежит 49% уставного капитала юридического лица трамвая. Вторая часть — предприятию. Полная ликвидация возможна только при соглашении обоих учредителей.

«Никаких решений о ликвидации или приостановке деятельности ООО „Скоростной трамвай“ не принималось. Предприятие работает в штатном режиме», — ответили в администрации Старого Оскола.

Сейчас в связи «с прецедентами и возросшими рисками ограничения электроснабжения в результате внешнего воздействия» в администрации стали искать другие варианты для перевозки людей в дополнение к трамваю. Также проводят оценку эффективности транспортной системы. По итогам примут решения о дальнейшем совершенствовании транспортной системы всего городского округа.

При обсуждении перспектив трамвайной линии примут во внимание несколько факторов:

  • необходимость капитального ремонта путей и замены подвижного состава, общая изношенность используемой техники и связанные с этим риски для пассажиров;

  • сокращение пассажиропотока на трамвайной линии на 25% на протяжении последних 5 лет при возрастающем потоке частного легкового автотранспорта на трассе M1-1;

  • перспективы дальнейшего сокращения пассажиропотока в связи с планами по расширению парка комфортабельных пригородных автобусов экологического класса Евро-5 для доставки сотрудников ОЭМК;
  • ограничения на перспективное развитие трассы M1-1, накладываемые проложенными параллельно с дорожным полотном трамвайными путями;

Как сообщает мэрия, предложения по совершенствованию транспортной системы округа будут обсуждаться с жителями.

В это время в Белгороде обсуждают речной трамвай. Маршрут должен пройти через парк «Берега», урочище Сосновка и Пикник-парк. Это маршрут на 10 км и 45 минут.

Фото: скриншот сайта Change.org
Пока в Белгородской области пытаются спасти трамвай, в Орёл привезли троллейбус
Узнать подробнее
Читайте также:
По Старому Осколу курсирует новогодний трамвай: видеоБолее 100 человек подписали петицию за сохранение трамвая в Белгородской областиРечной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Старый Оскол#Техника#Администрация#Капитальный ремонт#Транспорт#Трамвай#Автобусы#Эксклюзив#Мэрия#Петиция#Пассажиропоток#Автотранспорт#Скоростной трамвай
Подпишитесь
Число пострадавших белгородцев растёт: из-за атак ВСУ ранены ещё пять мирных жителей
Сегодня, 10:52
Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей
Сегодня, 08:01
Представитель ВСУ заявил, что Запад разрешил бить американскими ракетами по Белгороду
Сегодня, 10:01
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность
Сегодня, 08:19
Дом белгородцев сгорел после атаки беспилотников
Сегодня, 09:53