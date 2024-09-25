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Posted 25 сентября, 07:25

Published 25 сентября, 07:25

Modified 25 сентября, 07:27

Updated 25 сентября, 07:27

Последствия атаки на Белгородскую область

Шесть частных домов пострадали от обстрелов и беспилотников в Белгородской области

25 сентября 2024, 07:25
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки на Белгородскую область

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Утром среды, 25 сентября, под атакой украинских военных оказались Грайворонский и Шебекинский округа. В первом разрушения зафиксировали в трёх населённых пунктах. Пострадали дома, надворные постройки, все мирные жители целы.

Сразу четыре населённых пункта попали под удар ВСУ. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

Досталось Грайворонскому муниципальному округу, там последствия есть в трёх населённых пунктах. Посёлок Доброполье и село Смородино были атакованы беспилотниками. С них по одному взрывному устройству, в результате разрушена крыша дома и сгорели надворные постройки в первом населённом пункте, повреждены кровля, окна и несущая стена частного дома во втором.

В селе Новостроевка-Первая боеприпас прилетел на территорию частного домовладения, повреждены фасад и крыльцо.

Снова страдает шебекинская Вознесеновка. Из-за прилётов там в трёх частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Полностью разрушены две надворные постройки.

Последствия атаки на Белгородскую областьПоследствия атаки на Белгородскую область
Последствия атаки на Белгородскую область. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Что известно о разрушениях после нескольких обстрелов Белгорода?
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