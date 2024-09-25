Шесть частных домов пострадали от обстрелов и беспилотников в Белгородской области

Досталось Грайворонскому муниципальному округу, там последствия есть в трёх населённых пунктах. Посёлок Доброполье и село Смородино были атакованы беспилотниками. С них по одному взрывному устройству, в результате разрушена крыша дома и сгорели надворные постройки в первом населённом пункте, повреждены кровля, окна и несущая стена частного дома во втором.