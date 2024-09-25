Шесть частных домов пострадали от обстрелов и беспилотников в Белгородской области

Posted 25 сентября, 07:25
Published 25 сентября, 07:25
Modified 25 сентября, 07:27
Updated 25 сентября, 07:27
Сразу четыре населённых пункта попали под удар ВСУ. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Досталось Грайворонскому муниципальному округу, там последствия есть в трёх населённых пунктах. Посёлок Доброполье и село Смородино были атакованы беспилотниками. С них по одному взрывному устройству, в результате разрушена крыша дома и сгорели надворные постройки в первом населённом пункте, повреждены кровля, окна и несущая стена частного дома во втором.
В селе Новостроевка-Первая боеприпас прилетел на территорию частного домовладения, повреждены фасад и крыльцо.
Снова страдает шебекинская Вознесеновка. Из-за прилётов там в трёх частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Полностью разрушены две надворные постройки.