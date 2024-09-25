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Posted 25 сентября, 13:01

Published 25 сентября, 13:01

Modified 25 сентября, 13:01

Updated 25 сентября, 13:01

Ночи в Белгородской области становятся всё холоднее

Прохлада и ветер: с четверга белгородцам стоит начать утепляться

25 сентября 2024, 13:01
Фото: 1MI
Ночи в Белгородской области становятся всё холоднее

В Белгородской области осень наступает позже положенного

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Погода
К концу недели осень вступит в свои права, сообщают метеорологи из белгородского управления МЧС. Жителей региона ожидает в четверг прохладная погода и ветер. Максимальная температура воздуха будет +25 °С

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 26 сентября, в Белгородской области ожидается прохладная погода. Большую часть дня небо будет оставаться ясным. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-12 м/с.

Ночи становятся всё холоднее. Ожидается, что температура воздуха составит +2…+7 °С. А вот днём воздух прогреется +20…+25 °С.

На территории региона до сих пор сохраняется максимальный класс пожарной опасности. Всего с 1 по 20 сентября в регионе зафиксировали 297 ландшафтных возгораний. Также возможно плохое самочувствие из-за магнитной бури.

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