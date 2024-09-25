Прохлада и ветер: с четверга белгородцам стоит начать утепляться

Posted 25 сентября, 13:01
Published 25 сентября, 13:01
Modified 25 сентября, 13:01
Updated 25 сентября, 13:01
Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 26 сентября, в Белгородской области ожидается прохладная погода. Большую часть дня небо будет оставаться ясным. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-12 м/с.
Ночи становятся всё холоднее. Ожидается, что температура воздуха составит +2…+7 °С. А вот днём воздух прогреется +20…+25 °С.
На территории региона до сих пор сохраняется максимальный класс пожарной опасности. Всего с 1 по 20 сентября в регионе зафиксировали 297 ландшафтных возгораний. Также возможно плохое самочувствие из-за магнитной бури.