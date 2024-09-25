Началась новая магнитная буря: насколько она сильная и когда закончится?

На Землю обрушилась магнитная буря

Магнитная буря началась утром в среду, 25 сентября, в 08:49. Она относится к классу G1 — это слабая буря, но даже она может негативно повлиять на здоровье. Следующее подобное явление можно будет ждать только в октябре.