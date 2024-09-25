bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 08:15

Published 25 сентября, 08:15

Modified 25 сентября, 08:15

Updated 25 сентября, 08:15

Магнитное поле в период бури не может эффективно защищать планету

Началась новая магнитная буря: насколько она сильная и когда закончится?

25 сентября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Магнитное поле в период бури не может эффективно защищать планету

На Землю обрушилась магнитная буря

Магнитная буря началась утром в среду, 25 сентября, в 08:49. Она относится к классу G1 — это слабая буря, но даже она может негативно повлиять на здоровье. Следующее подобное явление можно будет ждать только в октябре.

На Земле началась магнитная буря. Об этом рассказал в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Начало бури зафиксировали в 08:49 по московскому времени.

Магнитная буря — сильное возмущение магнитного поля планеты. Из-за этого резко нарушается его обычный ход. Явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Нынешняя буря классифицирована по силе в ранг G1, то есть слабая. По данным сервиса xras.ru, возбуждение магнитного поля станет активнее в середине дня, а ближе к 18:00 станет ощущаться сильнее всего.

В этот период даже люди, которые обычно не имеют проблем со здоровьем, могут почувствовать недомогание и упадок сил.

Следующую подобную магнитную бурю можно будет ждать уже в октябре — 11 и 12 числа.

В Белгородской области резко ухудшится погода
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночи станут холоднее: как изменится погода в Белгороде к концу сентябряСентябрь почти закончился, а дождей всё нет: что с погодой в Белгородской области?Температура в Белгородской области идёт на снижение. А что с осенними дождями?
#Валерия Колесникова#Общество#Здоровье#Магнитная буря
Подпишитесь
Популярное