Началась новая магнитная буря: насколько она сильная и когда закончится?

Posted 25 сентября, 08:15
Published 25 сентября, 08:15
Modified 25 сентября, 08:15
Updated 25 сентября, 08:15
На Земле началась магнитная буря. Об этом рассказал в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Начало бури зафиксировали в 08:49 по московскому времени.
Магнитная буря — сильное возмущение магнитного поля планеты. Из-за этого резко нарушается его обычный ход. Явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток.
Нынешняя буря классифицирована по силе в ранг G1, то есть слабая. По данным сервиса xras.ru, возбуждение магнитного поля станет активнее в середине дня, а ближе к 18:00 станет ощущаться сильнее всего.
В этот период даже люди, которые обычно не имеют проблем со здоровьем, могут почувствовать недомогание и упадок сил.
Следующую подобную магнитную бурю можно будет ждать уже в октябре — 11 и 12 числа.