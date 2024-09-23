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Posted 23 сентября, 07:44

Published 23 сентября, 07:44

Modified 23 сентября, 07:46

Updated 23 сентября, 07:46

С 1 октября по 31 декабря в РФ пройдёт осенний призыв

Призывникам осенью 2024 года придут электронные повестки, но только в трёх регионах

23 сентября 2024, 07:44
Фото: 1MI
С 1 октября по 31 декабря в РФ пройдёт осенний призыв

В Госдуме объяснили, как будут приходить повестки во время осеннего призыва

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Призыв
Систему электронных повесток тестируют в трёх регионах РФ: Рязанской и Сахалинской областях, а также Республике Марий-Эл. Но основным способом оповещения всё-таки пока останется бумажный вариант, сообщает «Интерфакс».

Во время осеннего призыва в 2024 году в тестовом режиме будут рассылаться электронные повестки. Но опробуют систему только в трёх регионах РФ: Рязанской и Сахалинской областях, а также Республике Марий-Эл, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По итогу власти проанализируют работу сервиса электронных повесток и разработают методологию его применения. В полном объёме реестр должен заработать с 1 января 2025 года. Как сейчас выглядит сайт — смотрите в нашем материале.

Но электронные повестки будут только дополнительной мерой. Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться всё же бумажные повестки, так как «говорить о смешанном варианте» на данный момент невозможно.

Осенний призыв в России проводится с 1 октября по 31 декабря. Закон об электронных повестках Владимир Путин подписал 17 апреля 2023 года. Они будут, в частности, рассылаться через портал «Госуслуги». Также введут возможность оповещения заказными почтовыми отправлениями.

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#Валерия Колесникова#Общество#Россия#Сахалин#Призыв#Армия#Марий-эл#Рязанская область#Андрей Картаполов#Электронные повестки#Осенний военный призыв
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