Призывникам осенью 2024 года придут электронные повестки, но только в трёх регионах

Posted 23 сентября, 07:44
Published 23 сентября, 07:44
Modified 23 сентября, 07:46
Updated 23 сентября, 07:46
Во время осеннего призыва в 2024 году в тестовом режиме будут рассылаться электронные повестки. Но опробуют систему только в трёх регионах РФ: Рязанской и Сахалинской областях, а также Республике Марий-Эл, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По итогу власти проанализируют работу сервиса электронных повесток и разработают методологию его применения. В полном объёме реестр должен заработать с 1 января 2025 года. Как сейчас выглядит сайт — смотрите в нашем материале.
Но электронные повестки будут только дополнительной мерой. Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться всё же бумажные повестки, так как «говорить о смешанном варианте» на данный момент невозможно.
Осенний призыв в России проводится с 1 октября по 31 декабря. Закон об электронных повестках Владимир Путин подписал 17 апреля 2023 года. Они будут, в частности, рассылаться через портал «Госуслуги». Также введут возможность оповещения заказными почтовыми отправлениями.