Призывникам осенью 2024 года придут электронные повестки, но только в трёх регионах

Во время осеннего призыва в 2024 году в тестовом режиме будут рассылаться электронные повестки. Но опробуют систему только в трёх регионах РФ: Рязанской и Сахалинской областях, а также Республике Марий-Эл, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.