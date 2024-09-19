Реестр электронных повесток: Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных

Posted 19 сентября, 08:04
Published 19 сентября, 08:04
Modified 19 сентября, 08:04
Updated 19 сентября, 08:04
Минцифры РФ опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, где необходима авторизация через портал «Госуслуги». Персональные данные пользователя, сообщают в министерстве, надёжно защищены.
Используется многоэшелонированный подход: несколько мер безопасности дополняют друг друга и исключают возможность каким-либо способом взломать «Госуслуги». Невозможно и найти информацию о пользователях портала по ID-номеру.
Ранее в Сети заметили сайт реестрповесток.рф. С его помощью можно будет узнать, есть ли повестка на ваше имя, уточнить дату, время и место явки или получить выписку.
На странице сообщается, что сейчас реестр тестируется на территории Рязанской, Сахалинской областей и в Республике Марий Эл.
Закон об электронных повестках Владимир Путин подписал ещё в апреле 2023 года. Систему планировали внедрить к осеннему призыву текущего года.