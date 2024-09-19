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Posted 19 сентября, 08:04

Published 19 сентября, 08:04

Modified 19 сентября, 08:04

Updated 19 сентября, 08:04

Реестр электронных повесток

Реестр электронных повесток: Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных

19 сентября 2024, 08:04
Фото: реестрповесток.рф
Реестр электронных повесток

В Минцифры прокомментировали информацию о реестре электронных повесток

Недавно в интернете появилась страница реестрповесток.рф. Для авторизации необходимо зайти через личный кабинет портала «Госуслуги». В Минцифры РФ опровергли возможность утечки персональных данных пользователей, сообщает РИА «Новости».

Минцифры РФ опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, где необходима авторизация через портал «Госуслуги». Персональные данные пользователя, сообщают в министерстве, надёжно защищены.

Используется многоэшелонированный подход: несколько мер безопасности дополняют друг друга и исключают возможность каким-либо способом взломать «Госуслуги». Невозможно и найти информацию о пользователях портала по ID-номеру.

Ранее в Сети заметили сайт реестрповесток.рф. С его помощью можно будет узнать, есть ли повестка на ваше имя, уточнить дату, время и место явки или получить выписку.

На странице сообщается, что сейчас реестр тестируется на территории Рязанской, Сахалинской областей и в Республике Марий Эл.

Закон об электронных повестках Владимир Путин подписал ещё в апреле 2023 года. Систему планировали внедрить к осеннему призыву текущего года.

Осенний призыв в армию пройдёт с использованием реестра электронных повесток
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Госуслуги#Персональные данные#Россия#Минцифры#Реестр электронных повесток
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