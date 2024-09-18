Введите код и номер квартиры: как найти место укрытия в новом сервисе на «Госуслугах»

Posted 18 сентября, 06:37
Published 18 сентября, 06:37
Modified 18 сентября, 06:39
Updated 18 сентября, 06:39
В новом сервисе от МЧС теперь можно найти информацию о расположении убежищ, точек эвакуации и мест, где можно получить средства индивидуальной защиты. Пилотный проект начался с участием двух муниципалитетов: Белгорода и Шебекинского округа. Сервис запущен на платформе «Госуслуги». Журналисты Бел.Ру изучили его возможности.
Стоит отметить, что при входе в учётную запись на главной странице информации о новом сервисе нет. Зато есть раздел «Белгород. Помощь пострадавшим». Здесь указаны пункты размещения, гуманитарная помощь, выплаты и другие меры поддержки для жителей Белгородской области.
В частности, среди разделов:
Что касается укрытий, необходимый раздел удалось найти только через «Поиск». В строке мы указали «Где найти ближайшее укрытие». Помощник выдал несколько вариантов, среди которых «Укрытия и пункты эвакуации».
Далее необходимо перейти по активной ссылке в сообщении, нажав «Через Госуслуги». При этом узнать информацию о ближайшем укрытии через данный сервис можно раз в сутки. К тому же, потребуется подтверждённая учётная запись.
После выполнения всех действий пользователь попадёт в новый раздел, где указаны действия по сигналу «Внимание всем!».
Листая вниз, на странице можно увидеть непосредственно сам сервис по поиску укрытий. В описании указано, что он работает в тестовом режиме, а информация есть только для жителей Белгорода и Шебекинского округа.
Чтобы узнать адрес укрытия, необходимо ввести самостоятельно адрес регистрации или адрес фактического места жительства.
Для каждого адреса укрытие своё. При этом при указании только дома, сервис покажет, что по указанному адресу ничего не найдено.
Если добавить номер квартиры, то появятся адреса пункта эвакуации и учебно-консультационного пункта. Если в доме нет специального укрытия, сервис подскажет, где нужно спрятаться в случае опасности:
Примечательно, что перед получением адресов, необходимо будет ввести код.
Таким образом, среди недостатков сервиса можно отметить отсутствие информации о нём на главной странице «Госуслуг», ограниченное количество использования (раз в сутки) и низкая оперативность (необходимость введения кода).
Среди преимуществ — возможность выбрать адрес и полнота сведений об укрытиях и пунктах эвакуации.