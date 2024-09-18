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Posted 18 сентября, 06:37

Published 18 сентября, 06:37

Modified 18 сентября, 06:39

Updated 18 сентября, 06:39

Журналисты проверили, как работает сервис с укрытиями для белгородцев от МЧС

Введите код и номер квартиры: как найти место укрытия в новом сервисе на «Госуслугах»

18 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI

Журналисты проверили, как работает сервис с укрытиями для белгородцев от МЧС

Сюжет
МЧС
МЧС подготовило пилотный сервис информирования населения при ЧС природного и техногенного характера. В частности, там есть информация об укрытиях. Журналисты Бел.Ру изучили сервис и обнаружили несколько нюансов.

В новом сервисе от МЧС теперь можно найти информацию о расположении убежищ, точек эвакуации и мест, где можно получить средства индивидуальной защиты. Пилотный проект начался с участием двух муниципалитетов: Белгорода и Шебекинского округа. Сервис запущен на платформе «Госуслуги». Журналисты Бел.Ру изучили его возможности.

Стоит отметить, что при входе в учётную запись на главной странице информации о новом сервисе нет. Зато есть раздел «Белгород. Помощь пострадавшим». Здесь указаны пункты размещения, гуманитарная помощь, выплаты и другие меры поддержки для жителей Белгородской области.

В частности, среди разделов:

  • Как получить помощь
  • Закрытые населённые пункты
  • Как выехать из закрытых населённых пунктов
  • Как найти близких
  • Где получить гуманитарную помощь
  • Где получить медицинскую помощь

Что касается укрытий, необходимый раздел удалось найти только через «Поиск». В строке мы указали «Где найти ближайшее укрытие». Помощник выдал несколько вариантов, среди которых «Укрытия и пункты эвакуации».

Фото: "Госуслуги"

Далее необходимо перейти по активной ссылке в сообщении, нажав «Через Госуслуги». При этом узнать информацию о ближайшем укрытии через данный сервис можно раз в сутки. К тому же, потребуется подтверждённая учётная запись.

После выполнения всех действий пользователь попадёт в новый раздел, где указаны действия по сигналу «Внимание всем!».

Фото: "Госуслуги"

Листая вниз, на странице можно увидеть непосредственно сам сервис по поиску укрытий. В описании указано, что он работает в тестовом режиме, а информация есть только для жителей Белгорода и Шебекинского округа.

Фото: "Госуслуги"

Чтобы узнать адрес укрытия, необходимо ввести самостоятельно адрес регистрации или адрес фактического места жительства.

Для каждого адреса укрытие своё. При этом при указании только дома, сервис покажет, что по указанному адресу ничего не найдено.

Фото: "Госуслуги"

Если добавить номер квартиры, то появятся адреса пункта эвакуации и учебно-консультационного пункта. Если в доме нет специального укрытия, сервис подскажет, где нужно спрятаться в случае опасности:

  • в ванной— это безопаснее всего;
  • в подземном паркинге — если он есть;
  • в любом помещении без окон — у несущей стены, самой толстой и прочной, нужно сесть на пол и пригнуться.
Фото: "Госуслуги"

Примечательно, что перед получением адресов, необходимо будет ввести код.

Фото: "Госуслуги"

Таким образом, среди недостатков сервиса можно отметить отсутствие информации о нём на главной странице «Госуслуг», ограниченное количество использования (раз в сутки) и низкая оперативность (необходимость введения кода).

Среди преимуществ — возможность выбрать адрес и полнота сведений об укрытиях и пунктах эвакуации.

Откуда в Белгороде убрали старые укрытия и куда поставили новые?
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