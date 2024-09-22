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Posted 22 сентября, 06:26

Published 22 сентября, 06:26

Modified 22 сентября, 06:28

Updated 22 сентября, 06:28

Белгородцы могут оформить заявку на компенсацию через «Госуслуги»

Белгородцы могут получить компенсацию через «Госуслуги». Кому и сколько положено?

22 сентября 2024, 06:26
Фото: 1MI
Белгородцы могут оформить заявку на компенсацию через «Госуслуги»

За три дня 140 белгородцев подали заявления на компенсацию на «Госуслугах»

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Новости Белгорода
Опция для жителей приграничного региона заработала на портале несколько дней назад. Тем не менее уже больше 100 человек подали через «Госуслуги» заявления на частичную компенсацию за аренду жилья, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцы могут подать заявления на частичную компенсацию за аренду жилья через «Госуслуги». За три дня насчитали уже 140 заявок от жителей приграничного региона.

Что же касается самих выплат, то, напомним, что белгородские семьи могут получить частичную компенсацию за аренду жилья в сумме 20 тыс. рублей. В два раза больше — 40 тыс. рублей — положено многодетным семьям.

Как ранее сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, всего с начала 2024 года частичную компенсацию за аренду жилья получила 1661 семья, в 2023 году — 887 семей.

Добавим, что на «Госуслугах» для белгородцев собрали всю информацию о мерах поддержки. На специальной странице можно узнать о получении продуктов и лекарств, а также оформить выплаты. Кроме того, на сайте запустили сервис с укрытиями: пока что он доступен для жителей Белгорода и Шебекино.

Кому и в каком размере: всё о выплатах отселённым белгородцам из приграничья
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Госуслуги#Новости Белгорода#Компенсация#Аренда жилья#Белгород#Вячеслав Гладков
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