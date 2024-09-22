Белгородцы могут получить компенсацию через «Госуслуги». Кому и сколько положено?

Posted 22 сентября, 06:26
Published 22 сентября, 06:26
Modified 22 сентября, 06:28
Updated 22 сентября, 06:28
Белгородцы могут подать заявления на частичную компенсацию за аренду жилья через «Госуслуги». За три дня насчитали уже 140 заявок от жителей приграничного региона.
Что же касается самих выплат, то, напомним, что белгородские семьи могут получить частичную компенсацию за аренду жилья в сумме 20 тыс. рублей. В два раза больше — 40 тыс. рублей — положено многодетным семьям.
Как ранее сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, всего с начала 2024 года частичную компенсацию за аренду жилья получила 1661 семья, в 2023 году — 887 семей.
Добавим, что на «Госуслугах» для белгородцев собрали всю информацию о мерах поддержки. На специальной странице можно узнать о получении продуктов и лекарств, а также оформить выплаты. Кроме того, на сайте запустили сервис с укрытиями: пока что он доступен для жителей Белгорода и Шебекино.