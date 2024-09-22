Белгородцы могут получить компенсацию через «Госуслуги». Кому и сколько положено?

Добавим, что на «Госуслугах» для белгородцев собрали всю информацию о мерах поддержки. На специальной странице можно узнать о получении продуктов и лекарств, а также оформить выплаты. Кроме того, на сайте запустили сервис с укрытиями: пока что он доступен для жителей Белгорода и Шебекино.