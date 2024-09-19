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Posted 19 сентября, 07:47

Published 19 сентября, 07:47

Modified 19 сентября, 07:49

Updated 19 сентября, 07:49

С начала года из приграничья отселили 5000 белгородцев

Кому и в каком размере: всё о выплатах отселённым белгородцам из приграничья

19 сентября 2024, 07:47
Фото: 1MI

С начала года из приграничья отселили 5000 белгородцев

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Статистику журналистам Бел.Ру озвучили в региональном правительстве. Власти также рассказали, какие выплаты положены людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ.

Откуда отселили людей

По данным региональных властей из приграничных населённых пунктов Белгородской области с начала 2024 года отселили более 5000 человек. Речь идёт о следующих населённых пунктах:

  • Белгородский район — сёла Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Новая Наумовка, Наумовка и Вторая Наумовка.
  • Валуйский округ — сёла Бутырки, Вериговка, Бирюч, Логачёвка, хутора Пригородные Тополи и Нижние Мельницы.
  • Волоконовский район — хутор Старый.
  • Краснояружский район — село Староселье.
  • Шебекинский округ — село Середа.

Какие выплаты положены отселённым белгородцам

Единовременная материальная помощь

Отселённые жители приграничья могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в размере:

  • белгородцам, покинувшим постоянное место проживания до 15 августа 2024 года, — 10 000 рублей;
  • белгородцам, покинувшим постоянное место проживания с 15 августа 2024 года, — 15 000 рублей.

На выплату имеют право граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории Белгородской области, вынужденно покинувшие дома из-за обстрелов ВСУ.

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Компенсация за потерю имущества

Размер выплаты также различный:

  • в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — в размере 75 000 рублей на человека;
  • в связи с полной утратой имущества первой необходимости до 31 декабря 2023 года — в размере 100 000 рублей на человека;
  • в связи с полной утратой имущества первой необходимости после 1 января 2024 года — в размере 150 000 рублей на человека.

Правом на получение компенсации в 2024 году обладают граждане РФ, жители Белгородской области, вынужденно покинувшие своё место проживания:

  • постоянно проживающие на территории Белгородской области в населённых пунктах, подвергшихся или подвергающихся обстрелам, перечень которых утверждается оперативным штабом;
  • постоянно проживающие на территории Белгородской области в населённых пунктах, входящих в зону ЧС.

Выплата на аренду жилья

Данная мера поддержки предусматривается ежемесячно. Её предоставляют на возмещение расходов по договору аренды или найма жилого помещения.

Размер выплаты с сентября 2023 года по 31 июля 2024 года составляет 15 000 рублей в месяц для многодетных семей, 10 000 рублей в месяц — для других категорий семей.

В правительстве добавили, что с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года сумма будет рассчитываться с учётом размера арендной платы, но не выше 40 000 рублей в месяц для многодетных семей и 20 000 рублей в месяц для других категорий семей.

При этом необходимо соблюдение следующих условий:

  • постоянное проживание заявителя и членов его семьи в населённом пункте Белгородской области, который обстреливают;
  • наличие жилого помещения в собственности, проживание в котором временно невозможно из-за обстрелов;
  • отсутствие в собственности других жилых помещений или долей у заявителя и членов его семьи;
  • непроживание заявителя и членов семьи заявителя в пункте временного размещения;
  • наличие заключённого договора аренды жилого помещения;
  • неполучение выплат за аналогичный период.

Всего с начала 2024 года отселённым белгородцам выплатили 320 млн рублей из федерального бюджета и 121 млн рублей из средств областного, включая средства резервного фонда правительства Белгородской области.

Напомним, ранее в ходе оперсовещания стало известно, что 3142 жителя из Белгородской области получили выплаты по 50 тысяч рублей. Запрос на федеральные средства подали ещё на 691 человека. В МЧС России рассматриваются документы 1500 граждан, претендующих на выплаты 50 и 100 тысяч рублей.

Общее количество заявлений от белгородцев составило 3769. В ближайшее время списки направят в Минстрой для дальнейшего согласования в МЧС России.

Региональные власти планируют начать выплаты по 150 тысяч рублей к концу недели и завершить все операции до конца сентября.

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