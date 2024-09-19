Кому и в каком размере: всё о выплатах отселённым белгородцам из приграничья

В правительстве добавили, что с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года сумма будет рассчитываться с учётом размера арендной платы, но не выше 40 000 рублей в месяц для многодетных семей и 20 000 рублей в месяц для других категорий семей.