Кому и в каком размере: всё о выплатах отселённым белгородцам из приграничья

Posted 19 сентября, 07:47
Published 19 сентября, 07:47
Modified 19 сентября, 07:49
Updated 19 сентября, 07:49
По данным региональных властей из приграничных населённых пунктов Белгородской области с начала 2024 года отселили более 5000 человек. Речь идёт о следующих населённых пунктах:
Отселённые жители приграничья могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в размере:
На выплату имеют право граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории Белгородской области, вынужденно покинувшие дома из-за обстрелов ВСУ.
Размер выплаты также различный:
Правом на получение компенсации в 2024 году обладают граждане РФ, жители Белгородской области, вынужденно покинувшие своё место проживания:
Данная мера поддержки предусматривается ежемесячно. Её предоставляют на возмещение расходов по договору аренды или найма жилого помещения.
Размер выплаты с сентября 2023 года по 31 июля 2024 года составляет 15 000 рублей в месяц для многодетных семей, 10 000 рублей в месяц — для других категорий семей.
В правительстве добавили, что с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года сумма будет рассчитываться с учётом размера арендной платы, но не выше 40 000 рублей в месяц для многодетных семей и 20 000 рублей в месяц для других категорий семей.
При этом необходимо соблюдение следующих условий:
Всего с начала 2024 года отселённым белгородцам выплатили 320 млн рублей из федерального бюджета и 121 млн рублей из средств областного, включая средства резервного фонда правительства Белгородской области.
Напомним, ранее в ходе оперсовещания стало известно, что 3142 жителя из Белгородской области получили выплаты по 50 тысяч рублей. Запрос на федеральные средства подали ещё на 691 человека. В МЧС России рассматриваются документы 1500 граждан, претендующих на выплаты 50 и 100 тысяч рублей.
Общее количество заявлений от белгородцев составило 3769. В ближайшее время списки направят в Минстрой для дальнейшего согласования в МЧС России.
Региональные власти планируют начать выплаты по 150 тысяч рублей к концу недели и завершить все операции до конца сентября.