Пострадавшие от обстрелов белгородцы могут получить помощь на «Госуслугах»

Posted 16 сентября, 09:45
Published 16 сентября, 09:45
Modified 16 сентября, 09:47
Updated 16 сентября, 09:47
На «Госуслугах» запустили специальную страницу для жителей Белгородской области. На ней собраны все меры поддержки, полезная информация и необходимые сервисы.
Теперь с помощью сервиса пострадавшие смогут получить необходимые товары и продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильём. Для этого нужно заполнить соответствующую форму.
Также белгородцы могут оформить выплаты:
Для тех, кто готов оказать материальную помощь, размещены реквизиты проверенного фонда для пожертвований. Вся информация о помощи жителям Белгорода — на «Госуслугах».