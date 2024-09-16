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Posted 16 сентября, 09:45

Published 16 сентября, 09:45

Modified 16 сентября, 09:47

Updated 16 сентября, 09:47

На «Госуслугах» появилась страница с информацией о мерах поддержки белгородцев

Пострадавшие от обстрелов белгородцы могут получить помощь на «Госуслугах»

16 сентября 2024, 09:45
Фото: 1MI
На «Госуслугах» появилась страница с информацией о мерах поддержки белгородцев

На «Госуслугах» собрали всю информацию о мерах поддержки для белгородцев

Сюжет
Новости Белгорода
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что на «Госуслугах» появится сервис для белгородцев. С его помощью, например, обещали дать возможность оформить заявление на выплаты. В Минцифры РФ заявили, что страница уже запущена.

На «Госуслугах» запустили специальную страницу для жителей Белгородской области. На ней собраны все меры поддержки, полезная информация и необходимые сервисы.

Теперь с помощью сервиса пострадавшие смогут получить необходимые товары и продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильём. Для этого нужно заполнить соответствующую форму.

Также белгородцы могут оформить выплаты:

Для тех, кто готов оказать материальную помощь, размещены реквизиты проверенного фонда для пожертвований. Вся информация о помощи жителям Белгорода — на «Госуслугах».

Пострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»
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