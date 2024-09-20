«Даже банки не запрашивают столько информации»: белгородцы — об электронном дневнике

Posted 20 сентября, 07:15
Published 20 сентября, 07:15
Modified 20 сентября, 07:17
Updated 20 сентября, 07:17
Белгородка поинтересовалась в социальных сетях, почему при регистрации в новом электронном дневнике требуется аккаунт «Госуслуг». По её словам, у родителей спрашивают слишком много личных данных, которые не выясняют даже в банке.
«Банки не запрашивают столько личной информации при выдаче кредитов. То, как коряво разработали новый электронный дневник, заставляет сильно сомневаться в защите персональных данных, которую может обеспечить эта система. И почему разрешён вход только через „Госуслуги“? В старую систему можно было входить через аккаунт с паролем, которые создавал администратор по заявке родителя», — отметила жительница.
На её обращение отреагировал региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков. По его сообщению, вход определён федеральным законодательством.
«ЕСИА является федеральной государственной информационной системой и имеет высокий уровень защиты персональных данных. Кроме того, она позволяет подтвердить подлинность предоставляемых данных пользователем и обеспечивает их актуальность. При первичной авторизации через ЕСИА на информационных ресурсах запрашивается согласие на предоставление стандартного состава персональных данных, в том числе и на образовательном портале Белгородской области „Виртуальная школа“», — отметил министр.
Однако белгородку такой ответ не очень устроил: она добавила, что портал всё равно запрашивает слишком много персональных данных родителей, отказаться от заполнения которых нельзя.
Напомним, что белгородцы неоднократно жаловались на «Виртуальную школу». Из-за сложной работы с порталом родители попросили предоставить им поясняющую инструкцию, а педагоги пригрозили походом в прокуратуру, если работу сайта не наладят. В то же время у белгородцев уже возникали жалобы из-за регистрации через «Госуслуги»,