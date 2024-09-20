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Posted 20 сентября, 07:15

Published 20 сентября, 07:15

Modified 20 сентября, 07:17

Updated 20 сентября, 07:17

Теперь вход в электронный дневник выполняется через «Госуслуги»

«Даже банки не запрашивают столько информации»: белгородцы — об электронном дневнике

20 сентября 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Теперь вход в электронный дневник выполняется через «Госуслуги»

Белгородцы недовольны новой системой входа в электронный дневник

Сюжет
Школа
Одна из белгородок заметила, что электронный дневник при регистрации запрашивает слишком много персональных данных родителей. По её словам, меньше требуется даже для оформления кредита. Ситуацию постарался объяснить региональный министр.

Белгородка поинтересовалась в социальных сетях, почему при регистрации в новом электронном дневнике требуется аккаунт «Госуслуг». По её словам, у родителей спрашивают слишком много личных данных, которые не выясняют даже в банке.

«Банки не запрашивают столько личной информации при выдаче кредитов. То, как коряво разработали новый электронный дневник, заставляет сильно сомневаться в защите персональных данных, которую может обеспечить эта система. И почему разрешён вход только через „Госуслуги“? В старую систему можно было входить через аккаунт с паролем, которые создавал администратор по заявке родителя», — отметила жительница.

На её обращение отреагировал региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков. По его сообщению, вход определён федеральным законодательством.

«ЕСИА является федеральной государственной информационной системой и имеет высокий уровень защиты персональных данных. Кроме того, она позволяет подтвердить подлинность предоставляемых данных пользователем и обеспечивает их актуальность. При первичной авторизации через ЕСИА на информационных ресурсах запрашивается согласие на предоставление стандартного состава персональных данных, в том числе и на образовательном портале Белгородской области „Виртуальная школа“», — отметил министр.

Однако белгородку такой ответ не очень устроил: она добавила, что портал всё равно запрашивает слишком много персональных данных родителей, отказаться от заполнения которых нельзя.

Напомним, что белгородцы неоднократно жаловались на «Виртуальную школу». Из-за сложной работы с порталом родители попросили предоставить им поясняющую инструкцию, а педагоги пригрозили походом в прокуратуру, если работу сайта не наладят. В то же время у белгородцев уже возникали жалобы из-за регистрации через «Госуслуги»,

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Госуслуги#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Электронный дневник#Сергей Четвериков
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