«Даже банки не запрашивают столько информации»: белгородцы — об электронном дневнике

Напомним, что белгородцы неоднократно жаловались на «Виртуальную школу». Из-за сложной работы с порталом родители попросили предоставить им поясняющую инструкцию, а педагоги пригрозили походом в прокуратуру, если работу сайта не наладят. В то же время у белгородцев уже возникали жалобы из-за регистрации через «Госуслуги»,