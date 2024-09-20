Ночью в Белгороде снова было громко. Что произошло?

Восемь беспилотников сбили в Белгородской области

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Очередная массированная атака беспилотников на Белгородскую область. Громко было даже в Белгороде. В Минобороны РФ рассказали, что громкие звуки были связаны с работой по сбитию беспилотников.