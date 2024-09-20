bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 06:23

Published 20 сентября, 06:23

Modified 20 сентября, 08:24

Updated 20 сентября, 08:24

Белгородская область вновь подверглась атаке БПЛА

Ночью в Белгороде снова было громко. Что произошло?

20 сентября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская область вновь подверглась атаке БПЛА

Восемь беспилотников сбили в Белгородской области

Сюжет
Пво
Очередная массированная атака беспилотников на Белгородскую область. Громко было даже в Белгороде. В Минобороны РФ рассказали, что громкие звуки были связаны с работой по сбитию беспилотников.

Прошедшей ночью на территории Белгородской области было громко. В Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Украины попытались совершить атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов. ПВО сбила восемь дронов.

Последний раз атака таким количеством совершалась 10 сентября. Всего тогда выпустили более 100 дронов, над Белгородской областью сбили также восемь.

Недавно российские власти рассказали, сколько человек погибло и пострадало от атак беспилотников. Только за 2024 год жертв среди белгородцев больше 70.

Больше, чем в ДНР: сколько человек погибло в Белгородской области от беспилотников?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде вновь было громко. В оперштабе ответили, что произошлоКоличество пострадавших после атаки дрона на автобус в Шебекино увеличилосьБелгородской области поставили дополнительные средства противодействия БПЛА
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Украина#Пво#Новости Белгорода#Министерство обороны#Белгород#СВО#БПЛА
Подпишитесь
Популярное