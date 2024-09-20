Ночью в Белгороде снова было громко. Что произошло?

Posted 20 сентября, 06:23
Published 20 сентября, 06:23
Modified 20 сентября, 08:24
Updated 20 сентября, 08:24
Прошедшей ночью на территории Белгородской области было громко. В Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Украины попытались совершить атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов. ПВО сбила восемь дронов.
Последний раз атака таким количеством совершалась 10 сентября. Всего тогда выпустили более 100 дронов, над Белгородской областью сбили также восемь.
Недавно российские власти рассказали, сколько человек погибло и пострадало от атак беспилотников. Только за 2024 год жертв среди белгородцев больше 70.