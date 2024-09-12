Белгородской области поставили дополнительные средства противодействия БПЛА

Posted 12 сентября, 12:01
Published 12 сентября, 12:01
Modified 12 сентября, 12:01
Updated 12 сентября, 12:01
За минувшие сутки оперативная группа Минобороны РФ получила от оперштаба Белгородской области 27 запросов касательно военной безопасности. Все просьбы удалось решить. В том числе в регион поставили дополнительные средства противодействия беспилотникам.
Всего за сутки Минобороны получило 91 запрос от трёх приграничных регионов: Белгородской, Курской и Брянской областей.
Отметим, что с 11:50 до 13:00 система ПВО сбила над Белгородской областью один БПЛА. Ещё один беспилотник ликвидировали около восьми часов утра.