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Posted 12 сентября, 12:01

Published 12 сентября, 12:01

Modified 12 сентября, 12:01

Updated 12 сентября, 12:01

Белгородская область получила дополнительные средства защиты от беспилотников

Белгородской области поставили дополнительные средства противодействия БПЛА

12 сентября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская область получила дополнительные средства защиты от беспилотников
Сюжет
Новости Белгорода
Всего от региона к Минобороны РФ поступило 27 запросов о помощи в обеспечении дополнительной безопасности. Все их удалось выполнить. Поставить получилось и дополнительные средства уничтожения БПЛА, отметили в ведомстве.

За минувшие сутки оперативная группа Минобороны РФ получила от оперштаба Белгородской области 27 запросов касательно военной безопасности. Все просьбы удалось решить. В том числе в регион поставили дополнительные средства противодействия беспилотникам.

Всего за сутки Минобороны получило 91 запрос от трёх приграничных регионов: Белгородской, Курской и Брянской областей.

Отметим, что с 11:50 до 13:00 система ПВО сбила над Белгородской областью один БПЛА. Ещё один беспилотник ликвидировали около восьми часов утра.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#БПЛА
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