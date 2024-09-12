Белгородской области поставили дополнительные средства противодействия БПЛА

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Всего от региона к Минобороны РФ поступило 27 запросов о помощи в обеспечении дополнительной безопасности. Все их удалось выполнить. Поставить получилось и дополнительные средства уничтожения БПЛА, отметили в ведомстве.