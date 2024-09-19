Что станет с пивными в МКД и как белгородка связана с делом о 9,5 тонны кокаина?

Всех членов экипажа приговорили к тюремным заключениям. Двое из них скончались в тюрьме, а остальные вместе с капитаном досрочно вышли весной этого года. После этого их отправили в Россию, где теперь они могут дать показания против Оксаны Зубаревой. Сами моряки утверждают, что ничего не знали о грузе.