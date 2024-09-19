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Posted 19 сентября, 15:30

Published 19 сентября, 15:30

Modified 19 сентября, 15:30

Updated 19 сентября, 15:30

Что станет с пивными в МКД и как белгородка связана с делом о 9,5 тонны кокаина?

Что станет с пивными в МКД и как белгородка связана с делом о 9,5 тонны кокаина?

19 сентября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
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Новости Белгорода
Сегодня, 19 сентября, белгородцы обсуждали запрет на продажу алкоголя в пивных магазинах МКД в ночное время, ужесточение обвинения белгородской бизнесвумен, а также количество жертв от ударов дронов. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Пивные магазины в МКД — всё?

Депутат облдумы Иван Конев сообщил, что на территории Белгородской области работает около 100 предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Эти объекты занимаются розничной продажей алкоголя без ограничений по времени, из-за чего жители жалуются на шум в ночное время. Именно поэтому решили создать рабочую группу для разработки мер по регулированию возникшей ситуации.

Рабочая группа предложила ограничить продажу алкоголя в таких заведениях с 22:00 до 10:00, исключение составляют лишь рестораны. Депутаты области поддержали эти предложения и уже приняли соответствующий закон, который вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Сухой закон: белгородским общепитам в МКД запретят продавать алкоголь после 22:00
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Белгородка — член испанской наркомафии?

Ранее 50-летнюю предпринимательницу из Белгорода Оксану Зубареву обвиняли в организации транспортировки наркотиков с целью сбыта в особо крупном размере. Теперь же обвинение ужесточили — до контрабанды наркотических веществ в особо крупном размере. Ей могут смягчить приговор, если она назовёт имена других участников преступления, однако это вряд ли произойдёт, считает эксперт.

Следствие предполагает, что Зубарева наняла капитана, который собрал себе команду и вылетел в Панаму. Там экипаж сел на судно и отправился по оговорённому маршруту: по пути, у выхода из Карибского моря, они встретили моторные лодки с вооружёнными людьми, которые и перенесли груз на судно.

Далее корабль должен был следовать по определённому маршруту. Однако один из членов экипажа скончался от продолжительной болезни, поэтому капитан принял решение остановиться в ближайшем порту. Там-то на судне и обнаружили 9,5 тонны кокаина.

Всех членов экипажа приговорили к тюремным заключениям. Двое из них скончались в тюрьме, а остальные вместе с капитаном досрочно вышли весной этого года. После этого их отправили в Россию, где теперь они могут дать показания против Оксаны Зубаревой. Сами моряки утверждают, что ничего не знали о грузе.

Известно, что у белгородки есть муж-испанец, которого в 2007 году арестовали по одному из самых громких дел о борьбе с контрабандой наркотиков.

Как бизнесвумен из Белгорода могла стать членом испанской наркомафии?
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Сколько белгородцев погибли от ударов дронов?

Стало известно, сколько белгородцев погибли от ударов украинских дронов. Их количество по состоянию на 1 августа текущего года составило 79 человек.

Оказалось, что дроны стали вторым видом оружия по частоте применения ВСУ «для убийства и нанесения увечий простым людям на прифронтовых территориях российских регионов». Первое место занимает артиллерия.

Больше, чем в ДНР: сколько человек погибло в Белгородской области от беспилотников?
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