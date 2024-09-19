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Posted 19 сентября, 13:03

Published 19 сентября, 13:03

Modified 19 сентября, 13:03

Updated 19 сентября, 13:03

Мёртвых собак снова начали находить в Белгороде спустя несколько месяцев

Снова догхантеры? Белгородцы опять пожаловались на трупы собак в мусорных мешках

19 сентября 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Мёртвых собак снова начали находить в Белгороде спустя несколько месяцев

Жители Белгорода вновь сообщили о трупах собак

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Новости Белгорода
В Белгороде снова находят трупы собак, выброшенные в мусорных пакетах. Жители обеспокоены проблемой и просят помощи. Разные инстанции, по их словам, жалобы игнорируют. Мэр пообещал направить обращение в полицию для проведения повторной проверки.

В Белгороде снова находят трупы собак в мусорных пакетах. Их обнаружили по адресам Щорса, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26.

Похожие инциденты начали происходить ещё летом. Тогда белгородцы из разных районов областного центра стали натыкаться на страшные находки у мусорных баков. Люди предположили, что в городе завелись догхантеры — охотники на бездомных собак.

Историей заинтересовались правоохранительные органы, провели проверку. Одно из найденных тел полицейские направили в лабораторию для экспертизы, но та ничего не показала, так как труп слишком сильно разложился.

Одна из местных жительниц утверждает, что лаборатория, которая обследовала трупы, установила, будто собаки пали в боях. А полиция и участковый якобы «отписались», что на момент их проверки тел животных не было обнаружено, хотя было написано около пяти заявлений.

«Что нам делать? Ни одна инстанция не реагирует на проблему. На улице стоит трупный запах, лужи крови, пакеты вздуваются на жаре. Вывоз мусора этим не занимается. Нам нужна помощь. Рядом жилые дома, детские площадки!» — написала обеспокоенная женщина.

Мэр Валентин Демидов направил информацию по данному обращению в полицию для повторной проверки. Если противоправные действия всё-таки имели место, мэр рекомендует белгородцам обратиться по номеру 102 или к участковому.

Чем закончилась история о найденных в Белгороде трупах собак?
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