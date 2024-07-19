Жители Белгорода жалуются на появляющиеся у мусорки мешки с мёртвыми собаками

Как Telegram-каналу «Белгород №1» сообщила подписчица, с июня месяца кто-то начал подкидывать к мусорному баку на улице Горького, 72 трупы крупных собак в чёрных мешках. Приехавшие по первому вызову полицейские действительно обнаружили в пакете тело рыжего пса и порекомендовали жильцам обратиться в УК.