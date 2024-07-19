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Жители Белгорода жалуются на появляющиеся у мусорки мешки с мёртвыми собаками

Жители Белгорода жалуются на появляющиеся у мусорки мешки с мёртвыми собаками

19 июля 2024, 17:58
Фото: «Белгород №1»
Жители дома на Горького, 72 в Белгороде жалуются на периодически появляющиеся возле контейнеров для отходов трупы собак в чёрных мешках. Мусорные компании тела животных забирать отказываются, а в полицию подготовили массовое заявление.
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Мусор

Как Telegram-каналу «Белгород №1» сообщила подписчица, с июня месяца кто-то начал подкидывать к мусорному баку на улице Горького, 72 трупы крупных собак в чёрных мешках. Приехавшие по первому вызову полицейские действительно обнаружили в пакете тело рыжего пса и порекомендовали жильцам обратиться в УК.

«В начале недели мы написали от имени жильцов, собрав подписи, заявление в полицию. Сегодня утром появился новый труп. Подскажите, куда нам обращаться. Мы не понимаем, почему мы должны решать чьи-то проблемы».

Мусорные компании отказываются забирать трупы собак, а местным приходится самостоятельно смывать с асфальта гниющую и вытекающую из пакетов кровь.

«Нам, жильцам, приходилось своими силами убирать последствия — обрабатывать бетон хлоркой, перекисью. Сыпать вокруг песок, чтобы не текло из мешков. А оно, простите, течёт. Плюс мухи».

Обращение в СМИ жители дома назвали «криком души».

Фото: «Белгород №1»
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#Артем Черненко#Белгородская область#Труп#Полиция#Мусор#Преступления#Жалобы#Собаки#Белгород#УК
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