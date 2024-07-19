Жители Белгорода жалуются на появляющиеся у мусорки мешки с мёртвыми собаками

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Как Telegram-каналу «Белгород №1» сообщила подписчица, с июня месяца кто-то начал подкидывать к мусорному баку на улице Горького, 72 трупы крупных собак в чёрных мешках. Приехавшие по первому вызову полицейские действительно обнаружили в пакете тело рыжего пса и порекомендовали жильцам обратиться в УК.
«В начале недели мы написали от имени жильцов, собрав подписи, заявление в полицию. Сегодня утром появился новый труп. Подскажите, куда нам обращаться. Мы не понимаем, почему мы должны решать чьи-то проблемы».
Мусорные компании отказываются забирать трупы собак, а местным приходится самостоятельно смывать с асфальта гниющую и вытекающую из пакетов кровь.
«Нам, жильцам, приходилось своими силами убирать последствия — обрабатывать бетон хлоркой, перекисью. Сыпать вокруг песок, чтобы не текло из мешков. А оно, простите, течёт. Плюс мухи».
Обращение в СМИ жители дома назвали «криком души».