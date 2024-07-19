Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
В Белгороде полиция начала проверку по публикациям в медиа о жестоком обращении с животными. В публикациях сообщалось, что в разных местах города нашли убитых собак.
Сейчас полицейские устанавливают достоверность информации и ищут очевидцев. Данные также передали в Центр экологической безопасности.
В полиции просят откликнуться всех, кто что-либо знает об убийстве собак в Белгороде. Позвонить можно по телефону 8-952-420-49-48.