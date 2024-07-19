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Published Сегодня, 19:13

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Updated Сегодня, 19:17

Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде

Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде

19 июля 2024, 19:13
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Ранее в Сети опубликовали фотографии якобы с лежащими на дороге пакетами с мёртвыми собаками на улице Горького. В УМВД сообщили, что анонимные сообщения об этом поступают каждый день, и попросили откликнуться свидетелей.

В Белгороде полиция начала проверку по публикациям в медиа о жестоком обращении с животными. В публикациях сообщалось, что в разных местах города нашли убитых собак.

Сейчас полицейские устанавливают достоверность информации и ищут очевидцев. Данные также передали в Центр экологической безопасности.

В полиции просят откликнуться всех, кто что-либо знает об убийстве собак в Белгороде. Позвонить можно по телефону 8-952-420-49-48.

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#Евгений Грицков#Полиция#Проверка#Новости Белгорода#Белгород#Жестокое обращение с животными#Убитые собаки в мешках
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