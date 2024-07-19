Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде

Ранее в Сети опубликовали фотографии якобы с лежащими на дороге пакетами с мёртвыми собаками на улице Горького. В УМВД сообщили, что анонимные сообщения об этом поступают каждый день, и попросили откликнуться свидетелей.

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