Чем закончилась история о найденных в Белгороде трупах собак?

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Полиция расследовала случай обнаружения трупов собак в разных районах Белгорода. В ведомстве сообщили, что с 14 по 19 июля поступили сообщения об обнаружении собачьих трупов на площадке для сбора мусора у дома № 72 на улице Горького. Информация в итоге не подтвердилась.
Ещё одно сообщение поступило в полицию 23 июля 2024 года. Прибывшая на место происшествия следственная группа обнаружила труп собаки в чёрном пакете возле мусорных контейнеров. На теле животного не было видимых повреждений или следов жестокого обращения.
Труп отправили в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследования. Однако установить причину смерти животного не удалось из-за гнилостных изменений. Непонятно также, являлось ли животное домашним или бездомным.
Полиция опросила жителей ближайших домов и дворников. Они сообщили, что не знают, кто мог выбросить труп животного. Сотрудники полиции продолжают проверку.
Напомним, что местные жители предположили, что в Белгороде завелись догхантеры — люди, которые по своей инициативе занимаются отстрелом или отравлением бездомных собак.
Первый раз на периодически появляющиеся трупы животных в разных районах города пожаловались 19 июля. В мэрии пообещали поставить вопрос на контроль правоохранительных органов.