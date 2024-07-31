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Собаки

Чем закончилась история о найденных в Белгороде трупах собак?

31 июля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Собаки

Полиция проверила сообщения о трупах собак, найденных в разных районах Белгорода

История с трупами собак, которые жители обнаружили недавно в разных районах Белгорода, получила продолжение. Полиция провела проверку, но достоверно установить причины гибели животных не смогла. Подробности сообщает «Белгород № 1».

Полиция расследовала случай обнаружения трупов собак в разных районах Белгорода. В ведомстве сообщили, что с 14 по 19 июля поступили сообщения об обнаружении собачьих трупов на площадке для сбора мусора у дома № 72 на улице Горького. Информация в итоге не подтвердилась.

Ещё одно сообщение поступило в полицию 23 июля 2024 года. Прибывшая на место происшествия следственная группа обнаружила труп собаки в чёрном пакете возле мусорных контейнеров. На теле животного не было видимых повреждений или следов жестокого обращения.

Труп отправили в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследования. Однако установить причину смерти животного не удалось из-за гнилостных изменений. Непонятно также, являлось ли животное домашним или бездомным.

Полиция опросила жителей ближайших домов и дворников. Они сообщили, что не знают, кто мог выбросить труп животного. Сотрудники полиции продолжают проверку.

Напомним, что местные жители предположили, что в Белгороде завелись догхантеры — люди, которые по своей инициативе занимаются отстрелом или отравлением бездомных собак.

Первый раз на периодически появляющиеся трупы животных в разных районах города пожаловались 19 июля. В мэрии пообещали поставить вопрос на контроль правоохранительных органов.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Полиция#Животные#Новости Белгорода#Собаки#Белгород
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