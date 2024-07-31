Чем закончилась история о найденных в Белгороде трупах собак?

Полиция расследовала случай обнаружения трупов собак в разных районах Белгорода. В ведомстве сообщили, что с 14 по 19 июля поступили сообщения об обнаружении собачьих трупов на площадке для сбора мусора у дома № 72 на улице Горького. Информация в итоге не подтвердилась.