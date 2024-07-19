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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 11:27

Собака

В полицию передали информацию об убийстве собак в разных районах Белгорода

19 июля 2024, 10:52
Фото: 1MI
Собака
Жители Белгорода бьют тревогу из-за убийства собак. По словам горожан, трупы животных находят даже в общественных местах. В мэрии прокомментировали ситуацию.

Белгородцы заметили в разных районах города трупы собак. Горожане бьют тревогу и просят обратить внимание на ситуацию компетентные органы.

«В разных районах города убивают животных, причём жестокими способами, и животные остаются разлагаться порой даже в общественных местах!» — пишет обеспокоенная белгородка.

Белгородка также предоставила скриншот поста в соцсети, где волонтёров города просят помочь убрать трупы животных в районе аэропорта, у ТЦ «РИО» и на улице Гоголя.

В мэрии Белгорода ответили, что сведения о жестоком обращении с животными доведены до начальника УМВД России по городу Белгороду. Меры обещают принять в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что подобные случаи неоправданной жестокости были замечены и в Яковлевском горокруге. В конце зимы жители Строителя находили на своей территории несколько трупов бездомных собак.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Полиция#Новости Белгорода#Собаки#Белгород
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