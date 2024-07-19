В полицию передали информацию об убийстве собак в разных районах Белгорода

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Белгородцы заметили в разных районах города трупы собак. Горожане бьют тревогу и просят обратить внимание на ситуацию компетентные органы.
«В разных районах города убивают животных, причём жестокими способами, и животные остаются разлагаться порой даже в общественных местах!» — пишет обеспокоенная белгородка.
Белгородка также предоставила скриншот поста в соцсети, где волонтёров города просят помочь убрать трупы животных в районе аэропорта, у ТЦ «РИО» и на улице Гоголя.
В мэрии Белгорода ответили, что сведения о жестоком обращении с животными доведены до начальника УМВД России по городу Белгороду. Меры обещают принять в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, что подобные случаи неоправданной жестокости были замечены и в Яковлевском горокруге. В конце зимы жители Строителя находили на своей территории несколько трупов бездомных собак.